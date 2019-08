Et stort uheld kan have ramt Hjalte Froholdt.

Den 23-årige NFL-dansker udgik natten til fredag med en skade, og det vides endnu ikke, hvor slemt det er.

'Det lader til, han har skadet sin højre arm/skulder og er gået i omklædningsrummet,' skrev NFL-journalisten Michael Giardi på Twitter under kampen.

Og det er et rigtig skidt tidspunkt, danskeren er blevet skadet på efter at have fået fuld spilletid i to opstartskampe.

Guard Hjalte Froholdt, #Patriots 2019 4th round pick, appears to have injured his right arm/shoulder and has gone into the locker room. — Michael Giardi (@MikeGiardi) August 30, 2019

»Hvis det er en alvorlig skade, ændrer det tingene. For så kan det blive et år, hvor han skal genoptræne i stedet for at udvikle sig som footballspiller,« siger Mike Reiss, der er New England Patriots-reporter hos ESPN til TV 2 Sport.

Lørdag skal New England Patriots nemlig skære sin trup ned til 53 spillere. Dermed skal 37 skæres fra. Dog vurderer Mike Reiss, at Hjalte Froholdt bliver en del af holdet, og er han blot ude i en uge eller to, spår han ikke, der bliver nogle problemer.

Skaden kommer desuden på et tidspunkt, hvor Hjalte Froholdt stod i en god position.

For David Andres kæmper med efterveerne fra blodpropper i lungerne, og selvom det er frygteligt for Patriots-stjernen, har Boston-avisen The Herald vurderet, at netop det betyder, at danskeren er rykket længere frem i hierakiet i den offensive linje. Faktisk skulle han nu være første-reserve på center-positionen lige efter Ted Karras.

Overfor TV 2 Sport fortæller Mike Reiss dog, at han er sikker på, at Froholdt bliver en del af holdet på trods af skaden.

»Da New England draftede Hjalte i fjerde runde, var det en betydelig investering i ham. Med det sagde klubben, at vi beholder ham på holdet, uanset hvad der sker. For almindeligvis drafter man ikke en spiller så tidligt og lader ham gå,« siger ESPN-reporteren.

Hjalte Froholdt blev som 22-årig den blot anden dansker til at blive draftet til en NFL-hold - og bare den tredje dansker til at spille i den store amerikanske fodbold-liga.

NFL-sæsonen skydes i gang om en uge - torsdag den 5. september.