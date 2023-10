Pludselig dukkede det helt forkerte billede op.

For inden i braget mellem de to universiteter Michigan State University og University of Michigan tonede et billede af den tidligere leder af Nazi-Tyskland, Adolf Hitler, frem på storskærmen til stor forargelse.

Nu undskylder Michigan State University for billedet. Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN, TMZ og NBC News.

Se billedet her:

This actually happened.



Michigan State University displayed a picture of Adolf Hitler on the videoboard at the school s football game.



This is on the heads of every university leader who has allowed pro-terror student groups to hijack their institutions. pic.twitter.com/BCqDqWbn4R — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 22, 2023

»MSU er klar over, at upassende indhold fra en tredjepartskilde blev vist på videoboardet før starten af aftenens fodboldkamp. Vi er meget kede af det indhold, der blev vist, da det ikke er repræsentativt for vores institutionelle værdier,« skriver den assisterende sportsdirektør Matt Larson i en udtalelse og fortsætter:

»MSU vil ikke bruge tredjepartskilden fremover og vil implementere stærkere screening- og godkendelsesprocedurer for alt videoboard-indhold i fremtiden.«

Billedet af Adolf Hitler kom frem på storskærmen inden kampen som en del af en quiz, skriver medierne.

Og som en sand steppebrand blev billedet hurtigt delt på sociale medier, mens flere rasede mod universitet . Midt i krigen mellem Israel og Hamas er der skabt frygt for ny antisemitisme, skriver NBC News.

»Det her er frastødende,« skriver en.

»Klamt,« skriver en anden.

»Midt i denne tid? Det viser virkelig, at mennesker er i mod jøder,« skriver en tredje.

Også skoleleder Teresa K. Woodruff beklager dybt, at billedet blev vist på storskærm.

Den ansatte, der havde ansvaret for quizzen, er siden blevet suspenderet, mens universitet undersøger sagen til bunds.

»Antisemitisme skal fordømmes. Det billede, der blev vist før kampen lørdag aften, er ikke repræsentativt for, hvem vi er, og den kultur, vi repræsenterer. Ikke desto mindre må vi erkende vores fejl og påtage os ansvaret,« siger sportsdirektøren Alan Haller ifølge ESPN.