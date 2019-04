Hjalte Froholdt kan ikke kun glæde sig over, at han er den første dansker i 37 år til at blive draftet til et NFL-hold. Han kan også smile ved tanken om at åbne sin netbank fremover.

Der kommer nemlig til at løbe godt med dollars ind på den 22-årige danskers bankkonto, efter han blev draftet til NFL-giganterne New England Patriots. I hvert fald hvis han formår at slå sig fast hos de forsvarende Super Bowl-vindere.

Hjalte Froholdt er nemlig sikret en bonus for at skrive under på kontrakten, og den bonus ligger på omkring 720.000 dollars eller i omegnen af 4,8 millioner kroner. De penge er han sikker på, fortæller NFL-ekspert Tommy Kjærsgaard i videoen herover.

Men der kan falde endnu mere af til danskeren. For lige nu står han til at få en fireårig aftale med New England Patriots, og hvis han holder samtlige fire år hos de seksdobbelte Super Bowl-vindere, falder der 21,7 millioner kroner af i alt til Hjalte Forholdt.

Vis dette opslag på Instagram Happy Valentine’s Day babe! Every day is a W with you #winning Et opslag delt af Hjalte Froholdt (@hfroholdt) den 14. Feb, 2019 kl. 11.08 PST

Det er da en pæn sum at tage med sig, men for den 22-årige dansker, der spillede sin college football i Arkansas, handlede draften ikke om penge, men om at få lov at spille det spil, han elsker.

Det giver New England Patriots ham muligvis lov til, men det er først til august, at det bliver rigtig alvor, når forsæsonen begynder. Og så kommer han muligvis til at spille med legenden Tom Brady.

»Og så at få lov at spille foran Brady et par år, inden han stiller skoene, er fantastisk,« har Hjalte Froholdt selv sagt tidligere.

Det er en historisk dag for danske NFL-fans. Og ikke mindt for Hjalte Froholdt.