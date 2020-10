Hjalte Froholdt vågner med al sandsynlighed med et stort smil mandag.

To kæmpestore begivenheder blev til virkelighed for fynboen i weekenden, da hans først afslørede, at han havde friet til sin kæreste Ashley Diaz og fået sit ja og derefter skrev sig ind i de danske historiebøger.

For da Patriots søndag spillede mod Denver Broncos, og danskeren kom ind i angrebet, blev han den første dansker til nogensinde at spille i et NFL-angreb.

Froholdt kom på banen, da hans holdkammerat Jermaine Elumenor blev skadet.

Danskerens bedrift kommer, efter han i september blev den kun tredje dansker til at spille i NFL. Dengang var han på banen i forbindelse med et field goal, hvilket i sig selv vakte stor glæde hos den 24-årige dansker, som fik hele 2019 ødelagt med en skade.

»Det var en fed følelse. Jeg har ventet længe på det, efter at jeg blev skadet sidste år. Det var selvfølgelig også et mærkeligt scenarie, i og med der ikke var nogen fans på stadion,« sagde han senest og fortsatte:

»Men det var surrealistisk og en drøm, jeg har tænkt på i mange år. Så det var utrolig fedt endelig at komme derud,« lød det fra fynboen, der nu har endnu mere at glæde sig over.

Både på og uden for banen.