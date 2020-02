Den helt store stjerne. Den overraskende profil. Veteranen. Grævlingen.

I alt kan 104 forskellige spillere komme på banen, når San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs mødes i Super Bowl natten til mandag.

Men er du ikke helt skarp på, hvem der er værd at holde øje med under kampen? Eller vil du bare gerne blive klogere på profilerne?

Den danske NFL-legende Morten Andersen, der i dag arbejder som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten, giver herunder sit bud på de tre store stjerner – og en underspillet X-faktor – på hvert hold.

Patrick Mahomes.

Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes, quarterback

»Du kan ikke undgå at tale om ham, sådan som han gør det. Quarterbacks som Patrick Mahomes, Russell Wilson og Lamar Jackson har det til fælles, at de kan vinde kampen både ved at kaste bolden og løbe bolden.

Hvis man er forsvarskoordinator og skal spille mod en af de tre, kigger man på film af dem og siger, at de har det og det spil. Så begynder de tre typer at improvisere, og det kan du ikke forberede dig på. Mahomes' løb mod Titans er vanvittigt. Han er stadig den store stjerne i NFL.«

Tyrann Mathieu, safety

»Han er utrolig eksplosiv og opportunistisk. Normalt snakker man ikke meget om Chiefs' forsvarsspillere, men vi skal have ham med – 'Honey badger' (grævlingen, red.). For to år siden havde alle afskrevet ham. Så fik han et enkelt år hos Texans, kom til Kansas City og nu er han den bedste spiller i Chiefs' secondary.

Han kan ramme dig som en linebacker og dække dig som en cornerback. Det er altså giftigt. Jeg kan sagtens se ham lave en interception i kampen.«

Tyreek Hill, wide receiver

»Jeg kunne sagtens have peget på Travis Kelce, som der har været rigtig meget snak om. Men Tyreek Hill er banens hurtigste spiller. Han er så eksplosiv. Han bliver brugt i mange forskellige situationer.

Tyreek Hill.

Som forsvarsspiller skal du bare hele tiden holde øje med, hvor han liner op. Chiefs har rigtig mange krydsende ruter, og han fiser bare direkte forbi dig. Hvis du spiller mandsopdækning på ham, er du nødt til at dobbelt-teame ham. Og så bliver der plads til andre.«

Sammy Watkins, wide receiver

»Her kunne jeg godt have haft Travis Kelce, men han er nærmere en stjerne, end han er en lidt overset X-faktor-type. Jeg peger på Sammy Watkins. Han er ligesom 'Honey badger', bare på angrebet. Han havde nogle skader, da han var i Bills, og han blev smidt videre fra Rams.

Nu er han blevet et lidt hemmeligt våben på det her eksplosive angreb, som Chiefs har. Det fandt Titans ud af i AFC-finalen. De havde så meget fokus på Tyreek Hill og Travis Kelce, og så havde Watkins lige pludselig grebet syv bolde for 114 yards, herunder en 60 yards touchdown i fjerde quarter. Og så var den kamp afgjort.«

San Francisco 49ers

Richard Sherman, cornerback

»I kampen mod Green Bay modtog Davante Adams kun bolden en gang i første halvleg. Sherman var på ham i det meste af kampen og blev kun snydt én gang i anden halvleg, hvor kampen var afgjort. Han laver også en interception til sidst i kampen, der reelt afslutter tingene.

Det er hans tredje Super Bowl, og der er ingen tvivl om, at når han stopper karrieren, er han en favoritkandidat til Hall of Fame. Han er en leder. Har stået i Super Bowl før. Hvis Chiefs skal have succes, skal de hele tiden holde øje med, hvor Sherman står i forsvaret. Mahomes tager nogle gange nogle chancer, og det bliver dyrt, hvis de fejl sker i nærheden af Sherman.«

Nick Bosa, defensive end

Nick Bosa.

»Det, der gør Bosa så pissefarlig, er hans hurtighed, mens han nogle gange er spion på modstanderes gode spiller. Han når frem til quarterbacken. Han har den der situationsfornemmelse, og han bliver bare ved. Han er måske den eneste, der kan løbe Patrick Mahomes ned bagfra til trods for den hastighed, Mahomes har. Prøv at forestille dig at være quarterback og kigge over på den anden side, så står Nick Bosa, Arik Armstead, DeForest Buckner og Dee Ford. Den er ikke rar.«

Raheem Mostert, running back

»Vi bliver nødt til at erkende, at han er blevet en stjerne nu. Han har spillet for seks andre hold og har aldrig gjort sig gældende tidligere. I NFC-finalen slutter med fire touchdowns og 220 yards, hvilket er næsthøjest i playoff-historien.

49ers' angrebslinje går bare fremad og forsøger at kreere en løbebane til running backen, ofte ved tight end'en, så det bliver til et løb på ydersiden. Det har de været i stand til at gøre med stor succes. Chiefs' forsvar er så svagt mod løbet, og formår de ikke at stoppe Mostert, så bliver det en lang dag for dem.«

X-faktor – George Kittle, tight end

»Jeg ved godt, han kun greb én bold mod Green Bay Packers, men han er skide god til at blokere ude på kanten til 49ers' løbespil, og det skal man ikke undervurdere. Han kan også gribe bolden, men læg mærke til hans blokeringer. Kittle definerer den personlighed, 49ers har haft som hold.

Hvis man skal forklare 49ers' angreb, kan du sige: 'Se på, hvordan George Kittle spiller'. Så har du det forklaret. Aggressivt, brutalt. Han er helvedes undervurderet. Folk, der kender til det, snakker om ham, men mange glemmer ham. Han bliver en vigtig brik i Super Bowl.«

