For mange kan mandag godt være lidt tung at komme igennem.

Men for en heldig dansker har det nok været mere end let at vågne med et stort smil.

En Oddset-spiller har nemlig vundet over én million kroner efter at have spillet blot 30 kroner. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Og selve vinderkuponen bestod blot af fire kampe - en blanding af NFL, VM i håndbold og NBA:

Det tyske håndboldlandshold skulle vinde med præcis fem mål over Island. Tyskland vandt 24-19 lørdag.

Houston Rockets og LA Lakers skulle spille uafgjort i NBA.

NFL-kampen mellem Saint og Rams skulle gå i overtime.

NFL-kampen mellem Chiefs og Patriots skulle også gå i overtime.

Sådan så vinderkuponen ud. Vis mere Sådan så vinderkuponen ud.

Alle fire resultater flaskede sig for manden, der måtte vente til de meget sene timer søndag på at finde ud af om kuponen gik hjem.

»Vores kunde rammer simpelthen fire udfald på stribe til så høje odds som 9,35, 14,00, 17,00 og 17,00. Derfor ender væddemålet med en kæmpe gevinst på 1.134.903 kroner for en beskeden indsats på 30 kroner,« siger oddssætter hos Danske Spil, Jeppe Helbo i pressemeddelelsen.

Millionkuponen blev spillet i Midtjylland, oplyser Danske Spil, der dog ikke skriver præcist hvor i det jyske, manden kommer fra. Og manden, der altså kan starte ugen med at kalde sig millionær, var ikke den eneste, der ramte plet med de to kampe fra NFL.

»Cirka 125 andre kunder havde kombineret de uafgjorte resultater i de to NFL-kampe. De har tilsammen vundet omkring 1,4 millioner kroner i samlede gevinster. Oddsene for uafgjort lå omkring 17 gange pengene igen, så en kupon med uafgjort i begge kampe har i snit givet odds 289. Så selv med mindre indskud er det noget, der udløser store præmier,« siger Jeppe Helbo.