Sikkerheden er i højsædet ved Super Bowl, der natten til mandag afvikles på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta.

Du kommer ikke tættere end 300 meter fra Mercedes-Benz Stadium i Atlanta i disse dage, medmindre du har en virkelig god grund.

Det højteknologiske stadion, der natten til mandag dansk tid huser den 53. udgave af Super Bowl, er af sikkerhedsmæssige årsager omdannet til en fæstning.

Omkring stadion patruljerer politibiler, så langt øjet rækker. Bombehunde i hobetal forsøger at opsnuse eventuelle trusler, og lyden af helikoptere, der vogter over værtsbyen, er konstant.

Super Bowl er finalen i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Kampen blev sidste år set af cirka 160 millioner mennesker, og i Atlanta forventer myndighederne, at besøgstallet i de ti dage op til Super Bowl runder en million.

Derfor er det en overordentlig stor opgave at planlægge sikkerheden i byen og ved stadion.

Det understregede Kirstjen Nielsen, der er USA's minister for indenlandsk sikkerhed, på et pressemøde tidligere på ugen.

Hun forsikrede samtidig, at den midlertidige lukning af den offentlige sektor i USA i december og januar ikke har haft nogen betydning for sikkerhedsniveauet.

Myndighederne har heller ikke fået nogen "troværdige" oplysninger, der peger i retning af trusler mod den store sportsbegivenhed.

USA's grænse- og toldmyndigheder (CBP) skriver på sin hjemmeside, at det fra klokken 15 søndag og frem til midnat lokal tid kun vil være udvalgte fly, der får lov til at flyve over Atlanta.

De indskrænkede flyvemuligheder gælder i en radius af 48 kilometer fra Mercedez-Benz Stadium.

Flere af gaderne omkring stadion er allerede lukket, og søndag vil endnu flere blive lukket for kørsel for at skærme stadion.

Også NFL-stjernerne bliver der passet godt på.

De mest profilerede spillere som Patrick Mahomes og J.J. Watt, der er på besøg i det tilknyttede mediecenter, bliver fulgt af et hold af sikkerhedsvagter, hvor end de går.

Mercedez-Benz Stadium åbnede i 2017 og har plads til 71.000 tilskuere. Normalt er det hjemmebane for NFL-holdet Atlanta Falcons og MLS-holdet Atlanta United i fodbold.

Los Angeles Rams og New England Patriots kæmper om trofæet i Super Bowl i år.

