Hvis du er Game of Thrones-fans og ikke ved, hvordan serien ender – så advarer vi: Der kommer spoilers i denne artikel!

Er du til gengæld en af dem, der har set slutningen på serien og er rasende – så er du ikke alene.

Quarterbacken for Green Bay Packers, Aaron Rodgers, fik lov til at spille en mindre rolle i det næstsidste afsnit af den populære serie.

Men selvom man har oplevet serien og skuespillerne på nærmeste hold, så kan man sagtens tillade sig at være uimponeret over seriens slutning.

Vis dette opslag på Instagram It was just for a few seconds, but I’ll always be thankful to have been on the penultimate episode of @gameofthrones #crazyepisodetonight # Et opslag delt af Aaron Rodgers (@aaronrodgers12) den 12. Maj, 2019 kl. 9.44 PDT

Aaron Rodgers blev interviewet i omklædningsrummet hos Green Bay Packers onsdag, og her blev han spurgt ind til sin lille rolle – og slutningen.

»Jeg elsker showet, og det var 10 fantastiske år... men nej. Du kommer frem til slutningen, og Tyrion siger, at personen med den bedste historie er Bran? Som forresten sagde tre afsnit forinden, at han ikke var Bran Stark længere,« siger Rodgers og fortsætter.

»Nej, Jon havde en bedre historie. Daenerys har en bedre historie. Arya havde en bedre historie. Sansa havde en bedre historie. Tyrion havde en bedre historie. Varys havde en bedre historie. Bronn, meget bedre historie. Jamie, bedre historie. Cersei havde nok en bedre historie. Alle Baratheon'er, formentlig en bedre historie.«

Selv mente den tidligere Super Bowl-vinder og MVP i NFL, at Daenerys skulle have vundet tronen til sidst, men sådan blev det, som du nok kan læse ovenover, ikke.

Aaron Rodgers had to rant about that #GameofThrones ending pic.twitter.com/o0kXgQSDpL — ESPN (@espn) 21. maj 2019

Noget der til gengæld er mere sikkert er, at NFL-holdene, Green Bay Packers og Aaron Rodgers inklusiv, så småt har taget hold på sin lange pre-season frem mod næste NFL-sæson.

Den bliver som bekendt med dansk deltagelse, hvor Hjalte Froholdt skal tørne ud for de forsvarende mestre New England Patriots.

Den 22-årige fynbo blev valgt i fjerde runde af NFL-draften i april og forventes at bliver den blot anden dansker til at få spilletid i NFL efter Hall of Fame-spilleren Morten Andersen.

Den kommende NFL-sæson er nummer 100 af slagsen, og den sparkes i gang den 5. september, hvor Green Bay Packers gæster rivalerne Chicago Bears.