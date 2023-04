Lyt til artiklen

Den hjerteskærende historie tager endnu en drejning.

Spencer Webb spillede amerikansk fodbold for Oregon Ducks, men døde som blot 22-årig i en klatreulykke den 13. juli. Her faldt han fra en klippe nær Triangle Lake i staten Oregon.

Kort efter gik hans kæreste, modellen Kelly Kay, ud på sine sociale medier og delte med omverden, at hun var gravid med den afdøde football-spiller.

Nu er babyen kommet til verden.

'Vi har skabt en engel, før himlen blev en rigere. Det eneste, du ville, var at være far. Jeg ved, du vil være den bedste deroppefra,' skrev hun på Instagram.

Spencer Webb var en af de lovende talenter, der kunne komme på tale til NFL, og mediegiganten ESPN havde rangeret ham som den sjettebedste på tight end-positionen.

Han nåede hverken at udleve den drøm eller drømmen om at blive far, men han er langt fra glemt i Kelly Kays bevidsthed.

Således blev deres søn svøbt i et tæppe fra Spencer Webbs hold, ligesom hans trøje hang i lokalet.