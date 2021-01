For første gang i sæsonen kunne Packers vise sig frem for et hjemmebanepublikum. Og det blev tilmed til sejr.

NFL-holdet Green Bay Packers er kun én kamp fra en plads i Super Bowl 55.

Det står klart, efter at holdet natten til søndag dansk tid slog Los Angeles Rams 32-18 i anden runde af NFL-slutspillet.

Packers dominerede store dele af kampen, og da Rams i en periode var tæt på at gøre det spændende igen, lykkedes det alligevel Packers at få styr på defensiven og trække fra.

Quarterbacken Aaron Rodgers har været blandt Packers' store profiler i sæsonen.

Mod Rams kastede han i alt for 296 yards og var med i flere kampafgørende øjeblikke.

- Det her føles rigtig godt lige nu, siger Rodgers efter kampen.

Rodgers, der i denne sæson har genfundet fordums styrke, er også bookmakernes favorit til at blive kåret som sæsonens MVP, mest værdifulde spiller.

I kampen blev han og resten af holdet for første gang i løbet af sæsonen båret frem af fans på hjemmebanen Lambeau.

Her havde i alt 8456 tilskuere indfundet sig under regler om afstand på grund af coronavirus.

- Vi har virkelig savnet den del af oplevelsen, siger Rodgers.

- Så at løbe igennem spillertunnelen her til aften var utroligt. Det er svært at beskrive, hvor meget det betyder at få den energi fra publikum.

I kampen om en plads i Super Bowl skal Packers møde enten Tampa Bay Buccaneers eller New Orleans Saints.

De to hold spiller søndag lokal tid.

Da Packers er topseedet i NFC-konferencen - den ene halvdel af NFL - skal kampen om en slutspilsplads ligesom kampen mod Rams spilles på holdets hjemmebane.

/ritzau/AFP