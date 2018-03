»Kan du lide mænd?«

Den amerikanske running back Derrius Guice blev stillet det usædvanlige spørgsmål, da han i sidste uge deltog i den såkaldte NFL Combine, hvor talenter fra college viser sig frem for NFL-holdene i forskellige øvelser inden den årlige draft til ligaen.

Det fortalte Derrius Guice onsdag i radioprogrammet SiriusXM NFL Radio. Ifølge den amerikanske atlet blev han ført ind i et rum, hvor han af et helt hold blev udspurgt om flere mærkelige ting - bare for at se hans reaktion.

»De nævnte mine familiemedlemmer og sagde: Jeg hører, at din mor sælger sig selv? Hvordan har du det med det?«

Derrius Guice kaster sig ind i modstanderens 'end zone' og får et såkaldt 'touchdown', som giver seks point. Foto: Reinhold Matay Derrius Guice kaster sig ind i modstanderens 'end zone' og får et såkaldt 'touchdown', som giver seks point. Foto: Reinhold Matay

Det første spørgsmål strider mod NFL’s retningslinjer for et godt arbejdsmiljø, hvor man blandt andet ikke må spørge medarbejderne om deres seksuelle orientering. Ifølge mediet Sporting News kan det endda være strafbart at gøre i staten Indiana.

Det er dog ikke første gang, at den amerikanske NFL-liga er i mediernes søgelys for lignende spørgsmål om atleternes seksuelle orientering.

I 2016 blev cornerback Eli Apple spurgt, om han var homoseksuel, da han var til pre-draft hos holdet Atlanta Falcons. Tre år tidligere blev to andre atleter Le’Veon Bell og Nick Kasa spurgt, om de var til piger.

NFL har på nuværende tidspunkt ikke kommenteret på sagen.