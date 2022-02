Rapperen 50 Cent overraskede alt og alle, da han pludselig dukkede op uanmeldt til en optræden ved dette års Super Bowl Halftime Show.

50 Cent blev en del af et allerede stjernebesat lineup, da den 46-årige rapper – med det borgerlige navn Curtis Jackson – sluttede sig til Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr Dre og Kendrick Lamar til det ikoniske show med en af ​​de mest mindeværdige optrædener nogensinde.

Rapperen lavede nemlig en særdeles en storslået entré, da han satte gang i sin optræden ved at hænge med hovedet ned fra et loft på scenen – en reference til hans musikvideo fra 2003 til hittet 'In Da Club.'



Derefter flippede han rundt og brød ud i sang samtidigt med, at han var omgivet af en gruppe af dansere på scenen midt på banen, der havde et natklubtema. Og den vilde start på hans optræden var noget, der fik de sociale medier til at gå helt amok.

Twitter blev hurtigt oversvømmet med tusindvis af tweets om 50 Cents chokoptræden og hans smarte scenestunt.



Her er blot et uddrag af nogle af reaktionerne på den vilde optræden fra den efterhånden aldrende stjerne:

'At se 50 Cent hænge fra loftet med hovedet nedad må være mit favorit Super Bowl moment nogensinde.'

'Den hængende 50 Cent fik mig skam til at græde.'

'Han fuldstændig ødelagde det show. Prøv lige at se ham!'

'50 Cent? Nu mere han mere en hel dollar.'

'Faldt der lige 50 cent ud fra hans lommer?'

Foto: RONALD MARTINEZ Vis mere Foto: RONALD MARTINEZ

I det stjernespækkede 12-minutters show var det dog Eminem, der endte med at stjæle al opmærksomheden.

Da Eminem indtog scenen, sluttede han sin optræden med nummeret 'Lose Yourself' ved at knæle og placere sit ansigt i sin hånd.

Det var en ting, som han ifølge mediet Puck blev frarådet af at gøre af NFL. Forbundet har dog endnu ikke kommenteret episoden.

Den symbolske gestus med at knæle er en protest mod racisme, som er opstået efter den amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick gjorde det i 2016.