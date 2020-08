NFL-holdet Washington Football Team - tidligere kendt som Washington Redskins - har med øjeblikkelig virkning fyret Derrius Guice.

Fyringen blev annonceret fredag aften - mindre end to timer efter, at Derrius Guice meldte sig selv til politiet og blev anholdt for vold i hjemmet.

I en pressemeddelelse forklarer Washington Football Team følgende:

»I eftermiddag (fredag eftermiddag, red.) fandt vi ud af, at der var indgivet flere anklager mod Derrius. Efter en gennemgang af disse anklager og interne diskussioner har vi besluttet øjeblikkeligt at fyre Derrius.«

Ifølge flere amerikanske medier er 23-årige Derrius Guice blandt andet anklaget for forsøg på kvælning og overfald.

Anklagerne er baseret på tre forskellige episoder i løbet af foråret - alle er foregået i Guices eget hjem.

Derrius Guice har ikke selv villet kommentere anklagerne, men hans advokat siger, at den nu forhenværende Washington-spiller er uskyldig.

»Derrius vil forsvare sig i retten, hvor disse påstande vil blive afprøvet i modsætning til den lokale ordensmagt og Washington Football Team, der antog det værste i direkte strid mod enhver fair og rimelig retsproces,« siger advokaten.

Derrius Guice blev sent fredag løsladt mod en kaution på 10.000 dollars (cirka 63.000 kr., red.).