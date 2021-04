Forestil dig at eje et samlerkort.

Men ikke et helt almindeligt et. Et, som du kan få næsten 15 millioner kroner for.

Det har en lykkelig sælger, efter et samlerkort med Tom Brady er blevet solgt på auktion for 2,25 millioner dollar – eller cirka 14,27 millioner kroner.

Sådan skriver flere medier, herunder NFL.com.

Kortet er et samlerkort for fans af amerikansk fodbold – et Playoff Contenders 2000-kort, som altså repræsenterer Tom Brady.

Det blev sat på auktion ved Lelands 2021 Spring Classic-aktionen og blev altså solgt fredag. Startbuddet lå på 75.000 dollar, og der skulle 67 bud til, inden kortet fandt sin endelige køber.

Det er nummer 99 af 100 eksemplarer af det printede kort, og faktisk var det selvsamme kort, som tidligere vandt rekorden som det dyreste, der er solgt.

For knap en måned siden blev det solgt for 1,32 millioner dollar – svarende til næsten 8,4 millioner kroner.