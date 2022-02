Natten til mandag dansk tid spilles en af verdens største sportsbegivenheder Super Bowl i Los Angeles, Californien.

Men en stor gruppe rasende lastbilchauffører kan ende med at skabe store problemer for kampen mellem Cincatti Bengals og LA Rams.

I øjeblikket raser store protester i Canada, hvor flere protesterer mod nye vaccinekrav for chauffører, hvor det er blevet påbudt, at de vaccineres.

Og nu melder flere medier – heriblandt CBS, yahoo!news og BBC – at protesterne nu kan sprede sig til USA. Og helt specifikt Los Angeles på dagen for Super Bowl, hvilket kan skabe kæmpe problemer.

Rasende demonstranter spærrer Ambassador Bridge, der fungerer som en hovedåre mellem Canada og USA. Foto: Cole Burston Vis mere Rasende demonstranter spærrer Ambassador Bridge, der fungerer som en hovedåre mellem Canada og USA. Foto: Cole Burston

Frygten er, at Los Angeles kan blive lukket helt ned på samme måde, som chaufførerne formåede at gøre i canadiske Ottawa, hvor lastbiler spærrede de store indfaldsveje og skabte et logistisk kaos. De protester har varet i ugevis.

Ifølge yahoo!news fortæller kilder fra United States Department of Homeland Security – ministeriet for indenrigssikkerheden i USA, at frygten er reel for, at det spreder sig til USA, hvor flere er blevet inspireret af de canadiere, der er utilfredse med vaccinepolitikken i landet.

'De har modtaget meldinger om store konvojer, der planlægger at blokere veje i flere store byer i USA i protest over – blandt andre ting – vaccinekravet for lastbilchauffører,' lyder det.

Ifølge meldingerne er planen for konvojen – der kalder sig 'Freedom Convoy Movement' – at starte i Californien og siden rejse videre til Washington, hvor protesten potentielt kan true den amerikanske præsident Joe Bidens tale til den amerikanske kongres 1. marts.

Indtil videre er der ikke meldt noget officielt ud, men de amerikanske myndigheder følger situationen tæt.