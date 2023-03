Lyt til artiklen

Danskeren Hjalte Froholdt har scoret en toårig kontrakt med NFL-mandskab Arizona Cardinals.

Og det må siges at være lukrativt for 26-årige Froholdt, der tidligere også har spillet for New England Patriots, Houston Texans og Cleveland Browns.

Ifølge NFL-journalisten Aaron Wilson ruller der nemlig millioner ind på Froholdts konto som følge af skiftet.

Kontrakten har en potentiel samlet værdi på 4,6 millioner dollar - 32 millioner kroner - over de to år.

Syv af de millioner er Froholdt garanteret tikker ind på kontoen, og derudover kan beløbet stige i forbindelse med forskellige sportslige bonusser

Froholdt har i sin NFL-karriere indtil videre tjent lidt over 22 millioner danske kroner fordelt på sine kontrakter i den amerikanske liga, hvilket må siges at være et ganske pænt beløb for en karriere, der endnu kan tage fart.

Danskeren bor allerede i Arizona nærmere bestemt i byen Scottsdale.

Og nu kan han så tørne ud for Cardinals velvidende, at der er styr på økonomien.