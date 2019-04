Hjalte Froholdt er blevet draftet til NFL. Og til det hold, man kalder for det måske største i det nye årtusinde.

Super Bowl-vinderne fra New England Patriots bliver nemlig den 22-årige danskers nye hold, og her kommer han til at skulle spille sammen med legenden Tom Brady. Og netop det faktum er noget, der får danskeren til at smile.

Samtidig med udsigten til at lære af en af NFLs mest anerkendte offensive line-trænere.

»Jeg glæder mig. Jeg ved ikke så meget om ham, men min agent har sagt, at han er en fantastisk o-line coach. Og så at få lov at spille foran Brady et par år, inden han stiller skoene, er fantastisk,« siger Hjalte Froholdt til TV3 Sport.

Den danske offensive linjemand kommer nemlig til at skulle holde modstanderne væk fra quarterbacken Tom Brady, hvis Hjalte Froholdt altså kommer i kamp for New England Patriots.

Den meddelelse fik han i selskab med sin familie, der er i USA for at være ved Hjalte Froholdts side under draften. Og pludselig ringede telefonen altså fra New England Patriots. Det kom bag på Froholdt, der ikke havde nogen idé om, at Patriots var interesseret.

»Overhovedet ikke. Jeg snakkede med dem meget kort til NFLPA Bowl. Det var en hurtig snak, og vi så en film. Men jeg har ikke fået noget telefonopkald, og jeg har ikke snakket med nogle scouts,« siger Hjalte Froholdt.

Men nu står han der altså. I New England Patriots. Og i NFL.