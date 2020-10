New England Patriots og Tennessee Titans må igen se deres respektive NFL-kampe udskudt grundet coronaudbrud.

Coronavirusset har fået godt tag i kalenderen i NFL, verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Smittespredning hos både New England Patriots og Tennessee Titans skubbede i seneste spillerunde deres respektive kampe, og det kommer til at gentage sig i den kommende.

NFL meddeler på sin hjemmeside, at søndagens opgør mellem New England Patriots og Denver Broncos samt Tennessee Titans mod Buffalo Bills er rykket til henholdsvis mandag og tirsdag amerikansk tid.

- Beslutningen om udskydelserne er truffet for at sikre sundheden og sikkerheden for spillere, trænere og personale efter at have konsulteret medicinske eksperter, skriver NFL på sin hjemmeside.

New England Patriots quarterback Cam Newton var den første spiller på sit hold, som blev testet positiv for virusset. Han måtte sidde ude, da holdet senest tabte til Super Bowl-mestrene fra Kansas City Chiefs.

Senere har også to andre holdkammerater afleveret positive test. Det gælder blandt andet cornerbacken Stephon Gilmore.

- Der er intet vigtigere end holdets sundhed. Det er førsteprioritet, siger New England Patriots' cheftræner, Bill Belichick, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Værre ser det ud hos Tennessee Titans, som har rundet 23 tilfælde af coronasmitte i klubben, hvor en stor del af dem er spillere.

Udskydelsen af Tennessee Titans' kamp i den kommende runde kan også få konsekvenser for runden efter.

Hvis kampen mod Buffalo Bills som planlagt nu spilles tirsdag, vil torsdagskampen mellem Buffalo og Kansas City Chiefs to dage senere blive rykket til senere.

/ritzau/