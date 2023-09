Et sandt mysterium udspiller sig lige nu i USA.

Den tidligere NFL-stjerne Sergio Brown har ikke været set i flere dage, og det fik hans bror Nick Brown til at melde både ham og deres 73-årige mor, Myrtle Brown, savnet lørdag.

Nu er der dog noget som kunne tyde på, at Sergio Brown har forladt de amerikanske lande grænser efter en video af en person, der ligner den tidligere NFL-stjerne, blev delt på Instagram tirsdag morgen.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet The Guardian, Fox News og New York Post.

Videoen, der siden er blevet slettet, er også begyndt at florere på mediet X og skulle angiveligt være blevet angivet til at være delt fra Mexico.

Ifølge Fox News og New York Post kalder Sergio Brown angiveligt sin mors død for fake news, og kommer også med anklager mod politiet i Maywood.

Naboer til 35-årige Brown har tidligere fortalt til politiet, at Brown opførte sig uforudsigeligt forud for sin forsvinden, skriver The Guardian.

Politiet i Maywood bekræfter til mediet Deadspin, at videoen undersøges.

»Betjentene er opmærksomme på en video, der er dukket op på de sociale medier i forbindelse med Sergio Brown, som stadig betragtes som en savnet person, og de undersøger videoens ægthed,« lyder det fra politiet i Maywood, der efterforsker sagen.

»Dette er i øjeblikket en aktiv efterforskning, og afdelingen er derfor ikke i stand til at dele yderligere informationer på nuværende tidspunkt.«

Mens der stadig efterforskes i Sergio Browns forsvinden, kom politiet med nyt i sagen om Myrtle Brown allerede senere lørdag.

73-årige Myrtle Brown blev lørdag fundet død i en bæk knap 100 meter fra sit hjem. Hendes død blev af retsmedicineren angivet som følge af flere skader, der stammede fra et overfald og blev vurderet som et drab, skriver CNN.

Sergio Brown er i skrivende stund ikke mistænkt for at være involveret i sin mors død, men hans bror opfordrer alle der ved, hvor han opholder sig til at henvende sig.