Det så bestemt ikke godt ud, da Patrick Mahomes i nat kom til skade.

En af de bedste quarterbacks i NFL fik en skrækkelig skade i det ene knæ i kampen mod Denver Broncos.

Det skete under et kaotisk øjeblik i en klynge, hvor der var et sammenstød. Flere spillere rejste sig en efter en efter at have ligget i en bunke, men Patrick Mahomes blev liggende.

Stadion blev stille, og flere kiggede væk, da de kiggede ned på quarterbackens knæ, der så helt skidt ud. Klippet af uheldet kan ses i toppen af artiklen.

Patrick Mahomes fik knæet sat på plads efter uheldet. Foto: Isaiah J. Downing Vis mere Patrick Mahomes fik knæet sat på plads efter uheldet. Foto: Isaiah J. Downing

Knæskallen var røget helt ud af led, og 24-årige Patrick Mahomes flåede sin hjelm af og holdt sig for ansigtet, mens han blev liggende i græsset.

Kansas City Chiefs' lægeteam fløj på banen, og de måtte sætte knæet på plads, ligesom der ikke gik mange minutter før den klare besked kom fra højtalerne.

Patrick Mahomes var ikke i stand til at fortsætte kampen og måtte udgå. Efterfølgende kunne han dog selv gå fra banen med lidt støtte, men kort tid efter kampen vidste holdet ikke meget om skaden, der så grim ud.

»Vi klarer os, uanset hvad retning det går. Det er mange, der bliver skadet under et sneak. Det er skørt,« sagde Andy Reid, der er cheftræner for Kansas City Chiefs om sin stjerne, der nu skal scannes, for at se, om knæet har taget alvorligt skade.

Kansas City Chiefs vandt kampen med 30-6 over Denver Broncos, og nu kan klubben så afvente svar på, hvor længe de skal undvære deres stjerne.

'En kilde i ligaen siger, at hvis der ikke er nogen skade, ville bedste scenarie være omkring tre uger,' skriver Adam Schefter, der er journalist hos ESPN, på Twitter.

'Men det er det bedste scenarie. Det værste ville være så trist for Chiefs, deres fans og ligaen som helhed,' skriver han om Mahomes, der også selv havde overskud til et kort tweet efter kampen.

'Fantastisk sejr til holdet. Elsker mine brødre. Tak for alle tankerne! Alt ser godt ud indtil videre,' har han skrevet i et opslag.