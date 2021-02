The Weeknd kan bade sig i den enorme hyldest, hans Super Bowl-optræden lige nu får.

For natten til mandag dansk tid optrådte han nemlig med det prestigefyldte Halftime Show, som hvert år er genstand for enten massiv kritik eller en hyldest af usete dimensioner.

Og i år er da heller ingen undtagelse.

Den canadiske superstjerne, der går under det borgerlige navn Abel Tesfaye, er i hvert fald på alle Super Bowl-seeres læber i disse timer.

The Weeknd under årets Halftime Show. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere The Weeknd under årets Halftime Show. Foto: BRIAN SNYDER

Det skyldes den 30-årige sangers optræden, som har fået adskillige Twitter-brugere til tasterne.

Størstedelen af de mange reaktioner er god læsning for The Weeknd, som storhyldes for sin udførsel af hits som 'I Can't Feel My face', 'Starboy', 'Blinding Lights' og 'I Feel It Coming'.

Men der er da også nogle NFL-fans på de sociale medier, der undrer sig over én bestemt detalje. Den del vender vi dog tilbage til.

Først kan du se et udpluk af de mange flotte kommentarer, som superstjernen får med på vejen:

'Tak, fordi du i 13 minutter og 47 sekunder fik mig til at glemme alt om verdens tilstand.'

'Jeg vil ikke lyve. Han ejede den scene. Kæmpe respekt til ham for et show, vi ikke har set i lang tid.'

'Muligvis det bedste Halftime Show, vi har set. Det var bare for kort.'

'Og med ét, har jeg nu købt billetter til hans turné i 2022.'

'Det var en fuldstændig vanvittig optræden, det her.'

Foto: Erik S. Lesser Vis mere Foto: Erik S. Lesser

Detaljen, som flere NFL-fans dog undrer sig over, drejer sig om et svimlende millionbeløb.

En beløb, som The Weeknd forud for søndagens optræden havde proklameret, at han selv ville bruge på et gigantisk sceneshow.

Tidligere på ugen kom det nemlig frem, at han ville skyde hele 43 millioner kroner fra egen lomme i sceneshowet for at gøre det historisk. Noget, som dog ikke helt lykkedes, hvis man skal tro NFL-fans på de sociale medier.

En hurtig gennemgang på Twitter viser nemlig, at på trods af den overbevisende præstation rent vokalt, var det ifølge fansene svært at få øje på, hvad de mange millioner helt præcist var blevet brugt på.

Flere brugere mener i stedet, at pengene var blevet brugt på dansere, orkesteret og fyrværkeri.

Noget, som flere af B.T.s læsere da også stillede spørgsmålstegn ved i LIVE-bloggen lige HER.

Samme sted delte The Weeknds Halftime Show dog vandene, da en afstemning blandt læserne afslørede, at kun lidt over halvdelen af de afgivne stemmer vurderede showet til at være virkelig godt.

I videoen øverst kan du se højdepunkter fra The Weeknds Halftime Show.