En trafikulykke få dage før årets Super Bowl sendte i første omgang Britt Reid på orlov.

Nu er han dog ikke længere en del af Kansas City Chiefs-holdet. Det skriver NFL.com, og det samme gør adskillige amerikanske medier.

I første omgang lød det, at Britt Reid, der var linebacker-træner for holdet, ville være suspenderet, så længe han var på kontrakt med Chiefs, og den kontrakt har nu nået sin slutdato.

Årsagen er, at Britt Reid, der er søn af Chiefs-cheftræner Andy Reid, tre dage før søndagens Super Bowl var involveret i en grim færdselsulykke.

Her påkørte han to biler, der var stoppet i nødsporet på motorvejen, fordi den ene var løbet tør for benzin.

En anden bil var stoppet for at hjælpe, og i politirapporten lød det, at der sad to piger på bagsædet af den ene bil. En på fire år og en på fem.

Sammenstødet gik hårdt ud over den femårige pige, der blev hastet på hospitalet. Her blev hun lagt i kunstig koma, og det kom efterfølgende frem, at hun har pådraget sig en hjerneskade. Også den anden pige kom på hospitalet, men hun slap dog heldigvis med mindre skader.

Efterfølgende startede politiet en undersøgelse af Britt Reid, der skulle have indrømmet, at han havde drukket to eller tre drinks, inden han satte sig bag rattet.

Britt Reid slap selv fra ulykken uden alvorlige skader. Ifølge rapporten blev han også transporteret til et hospital, da han klagede over mavesmerter.

35-årige Britt Reid har arbejdet som en del af sin fars stab siden 2013, hvor Andy Reid blev udpeget som cheftræner for Kansas City Chiefs, men det samarbejde er altså slut nu.

Chiefs tabte årets Super Bowl til Tampa Bay Buccaneers.