Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

J.J. Watt har aldrig vundet Super Bowl, men har høstet meget personlig hæder i karrieren, der snart slutter.

En af NFL's bedste forsvarsspillere nogensinde stiller støvlerne på hylden.

På Twitter har 33-årige J.J. Watt tirsdag afsløret, at han har spillet sin karrieres sidste hjemmekamp.

Det skete, da han med sit hold, Arizona Cardinals, natten til mandag dansk tid tabte til Tampa Bay Buccaneers.

»Mit hjerte er fyldt med kærlighed og taknemmelighed. Det har været en ære og fornøjelse«, skriver J.J. Watt på Twitter.

Koa’s first ever NFL game.

My last ever NFL home game.



My heart is filled with nothing but love and gratitude. It’s been an absolute honor and a pleasure.



pic.twitter.com/wXbDUcHM8B — JJ Watt (@JJWatt) December 27, 2022

Arizona Cardinals er ude af ræset om at komme i NFL's slutspil, så J.J. Watt har kun to kampe tilbage i karrieren.

Der venter således to udekampe mod Atlanta Falcons og San Fransisco 49ers, inden han endegyldigt kan kalde sig tidligere NFL-spiller.

J.J. Watt blev foruden sine store talenter på den amerikanske fodboldbane også kendt herhjemme for sin relation til den danske tennisdarling Caroline Wozniacki.

I 2015 blev de to sportsstjerner set sammen i flere omgange forskellige steder i verden - men de to blev altså ikke et par i sidste ende - og siden blev Watt gift med fodboldspilleren Keelia Ohai, mens Wozniacki fandt kærligheden med basketspilleren David Lee.

Det trak masser af overskrifter, da Wozniacki og Watt blev set sammen i 2015. Foto: Michael Conroy Vis mere Det trak masser af overskrifter, da Wozniacki og Watt blev set sammen i 2015. Foto: Michael Conroy

Selv om J.J. Watt aldrig har vundet Super Bowl, har han i løbet af en flot karriere høstet masser af personlig hæder.

Fra 2012 til 2015 blev han tre ud af fire gange kåret som årets forsvarsspiller i NFL. Dengang tørnede han ud for Houston Texans, der draftede ham i 2011.

Han spillede hos Houston Texans fra 2011 til 2020, inden han i 2021 rykkede til Arizona Cardinals.

Fem gange er han blevet valgt til årets hold, All-Pro, ligesom han fem gange har været med i den årlige opvisningskamp Pro Bowl, hvor de største stjerner fra de to halvdele af ligaen, AFC og NFC, dyster mod hinanden.

I 2017 blev han desuden hædret for sit velgørenhedsarbejde væk fra grønsværen, da han modtog prisen Walter Payton Man of the Year.

/ritzau/