Flere personer er blevet såret i et skyderi onsdag aften dansk tid i forbindelse med, at Kansas City Chiefs fejrede Super Bowl-triumfen i byen.

Skyderiet skulle ifølge lokale medier være sket lige efter, at Chiefs-paraden sluttede ved togstationen Union Station.

Kansas City Police Department oplyser, at to bevæbnede personer blev anholdt i forbindelse med skyderiet. Politiet opfordrer alle i området til at forlade det.

Det lokale medie KSHB skriver, at der er tale om i alt 10 tilskadekomne.

Flere personer er blevet ramt af skud i forbindelse med paraden. Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Flere personer er blevet ramt af skud i forbindelse med paraden. Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix

Mediet melder ikke noget om personernes tilstand.

Der var ventet omkring en million personer, som skulle møde op og fejre triumfen.

600 politibetjente var samtidigt indsat, hvor billederne fra paradeområdet viser, at flere af dem hastede til gerningsstedet.

Det er en tradition, at Super Bowl-mestrene vender hjem og holder en stor parade for i hjembyen for holdet.

Der var et sandt menneskehav i forbindelsen med fejringen af Super Bowl-mestrene Kansas City Chiefs. Foto: David Eulitt/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der var et sandt menneskehav i forbindelsen med fejringen af Super Bowl-mestrene Kansas City Chiefs. Foto: David Eulitt/AFP/Ritzau Scanpix

På billeder fra paraden kunne man se, at der var et sandt menneskehav i forbindelse med paraden i Kansas City i den amerikanske delstat Missouri.

Natten til mandag dansk tid slog Kansas City Chiefs San Francisco 49ers i NFL-finalen, Super Bowl.