Urban Meyers turbulente NFL-karriere slutter efter blot 13 kampe som cheftræner for Jacksonville Jaguars.

I de 13 kampe, er det blot blevet til to sejre, men det er langt fra kun det ringe spil på banen, der har gjort, at Urban Meyers nu er en færdig mand på posten for NFL-holdet.

I oktober gik han viralt, da en ung kvinde gav træneren en lapdance på en bar få timer efter, at Jaguars havde lidt endnu et nederlag. Du kan se den episode i klippet herunder.

Nu er det kommet frem, at Urban Meyers sparkede den tidligere Jaguars-spiller Josh Lambo under et træningspas tilbage i august. Det fik bægret til at flyde over for klubbens ejer, Shad Khan, der få timer efter nyheden kom frem, fyrede Urban Meyers med øjeblikkelig virkning, skriver New York Post.

Is this why Urban Meyer is trending? pic.twitter.com/nFg8kUFVli — (@ChiefSVP) October 3, 2021

»Efter grundige overvejelser over mange uger og en analyse af hele Urbans trænerperiode med vores team, er jeg skuffet over at nå frem til den konklusion, at en øjeblikkelig ændring er nødvendig for alle,« siger klubejer Shad Khan til beslutningen om, at fyre cheftræneren i Jacksonville Jaguars.

Klubejeren sagde tilbage i oktober, at det var vigtigt at genvinde klubledelsens tillid og respekt efter hændelsen på baren.

»Det skete desværre ikke,« siger Shad Khan.

Den offensive koordinator Darrell Bevell vil fungere som Jacksonvilles midlertidige cheftræner i de næste fire kampe, som begynder med et opgør søndag mod Houston Texans.