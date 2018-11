Morten Andersens liv som professionel atlet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, kan på mange måder deles op i to dele med lørdag 5. februar 2017 i midten.

Før den dato var han en tidligere kicker med 24 sæsoner og et hav af rekorder på cv'et. Efterfølgende blev han udødeliggjort i Pro Football Hall of Fame og vil for altid være en del af amerikansk sportshistorie.

Den lørdag gik David Baker, præsident for Pro Football Hall of Fame, nemlig hen foran døren til det hotelværelse i den amerikanske by Houston, Morten Andersen som finalist til at blive indlemmet i netop Hall of Fame var blevet placeret i.

Allerede det, at Baker i egen høje person gjorde klar til at banke på hoteldøren, var et godt tegn for danskeren inde bag den.

Hall of Fame kicker Morten Andersen fra NFL ses her ved afsløringen af et vejskilt med hans navn i fødebyen Struer, mandag den 29. januar 2018.

Hall of Fames præsident stiller sig nemlig kun ansigt til ansigt med de få, der bliver indlemmet. De afviste får et telefonopkald. Opkald, Morten Andersen i 2014, 2015 og 2016 selv var modtageren af.

Men 2017 var året, hvor kickeren fra Struer blev en del af amerikansk fodbolds fineste selskab, der kun tæller lidt over 300 andre medlemmer. En begivenhed, der blev kulminationen på over 25 år i NFL.

»Det var en validering af min karriere. Et på mange måder befriende øjeblik,« siger Morten Andersen, som på videobillederne, der dokumenterer øjeblikket, nærmest nægter at tro på den besked, David Baker overbringer ham.

Et af symbolerne på, at man er en del af Hall of Fame, er en habitjakke lavet af stof, hvis farve bedst kan betegnes som guld.

Foto: TAMI CHAPPELL

Netop guldjakken, og det den har medført, har ændret danskerens liv for altid.

»At være professionel atlet forpligter. Det gør guldjakken også. Den er et tegn på, at man holder et højt niveau, gør tingene rigtigt, og at man hjælper andre. Det hæver "platformen" - både personligt og professionelt.«

»Helt konkret har det betydet, at jeg har mødt rigtig mange mennesker, jeg nok ellers ikke ville have mødt, og fået nogle tilbud jeg ikke ville have fået, hvis ikke jeg var i Hall of Fame,« siger 58-årige Andersen.

Da han blev indlemmet i Hall of Fame var han indehaver af rekorder for blandt andet at have spillet flest kampe i NFL, lavet flest field goals og scoret flere point end nogen anden.

Foto: Chris Graythen

De to sidstnævnte er siden blevet slået af Indianapolis Colts-kicker Adam Vinatieri, men det ærgrer ikke Morten Andersen.

»Rekorder er til for at blive slået. Adam har gjort sig fortjent til det. Han har spillet i lang tid og på et meget højt niveau, så jeg kan ikke gøre andet end at lykønske ham,« siger danskeren, der fremhæver rekorden for flest kampe i træk med mindst et point scoret, som den han selv er mest stolt af.

En rekord, der lyder på 360 kampe, og som Andersen stadig er indehaver af.

Den tidligere NFL-kicker havde et kamerahold i hælene, da han i august sidste år formelt blev en del af Hall of Fame. Det er blevet til dokumentarfilmen "Guldjakken - Fra Struer til Hall of Fame".

Foto: TAMI CHAPPELL

Selv om kameraet nogle gange kom lidt for tæt på, så er Morten Andersen glad for, at han gjorde det.

»Ud over at det er fedt for seerne at komme med bag kulisserne, så fungerer det jo også som en slags videodagbog for mig selv, så jeg om 20 år kan hive filmen frem og opleve det hele igen. Det hele går så hurtigt, når man står i det.«

"Guldjakken - Fra Struer til Hall of Fame" har premiere mandag i biografen Imperial i København. Filmen kan efterfølgende ses ved særvisninger i forskellige biografer landet over.

