Når NFL-sæsonen skydes i gang søndag aften på TV 2, kommer der til at mangle et velkendt ansigt på skærmen.

For den tidligere NFL-kommentator på samme kanal Claus Elming er nemlig ikke en del af det hold, som TV 2 meget snart kommer til at præsentere.

Det fortæller den 53-årige tv-vært til B.T.

»Som det ser ud nu, så kommer det ikke til at ske,« er Claus Elmings første reaktion.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

I flere år var han kommentator på TV 2 Sport, inden Viaplay Group sikrede sig rettighederne til NFL. Men efter sidste uges offentliggørelse af, at den populære sport vender tilbage på TV 2s kanaler de kommende tre sæsoner, spekulerede flere NFL-fans på, om det derfor også betød et gensyn med Claus Elming på tv-skærmen.

Men det gør det ikke.

»Lige nu er vi langt fra hinanden, for det er ikke attraktivt med det tilbud, som TV 2 har lagt på banen. Hvis vi kan nærme os hinanden i løbet af sæsonen, så er det muligt, for jeg ville elske at lave det,« forklarer han.

Det er dog ikke, fordi de to parter ikke har forsøgt at nærme sig hinanden.

For så snart rettighederne var på plads hos den danske tv-station, begyndte de to parter at forhandle en mulig aftale på plads.

»Der blev lynhurtigt taget kontakt. De sendte et tilbud, og så sendte jeg et modtilbud, men vi er ikke rigtigt tætte på hinanden. Og så længe vi ikke er det, så kommer det ikke til at ske,« fortæller Claus Elming.

Hvor langt har du strakt dig i forhandlingerne?

»Jeg vil strække mig langt i forhold til, hvad jeg normalt gør. Men lige nu synes jeg ikke, det her var specielt seriøst fra TV 2s side.«

Har I aftalt at mødes inden sæsonstarten på søndag?

»Vi har ikke aftalt et konkret tidspunkt at mødes på, men der er no hard feelings, så linjen er åben.«

Så det kan måske nå at falde på plads inden weekenden?

»I princippet kan det godt ske, men det tvivler jeg på. Intet er umuligt. Og det vil betyde enormt meget for mig, for NFL har stået mit hjerte nært siden 1985, så det er klart, at jeg ville elske at sidde at kommentere det på dansk tv igen.«

Claus Elming har dækket flere sportsprogrammer på TV 2 i løbet af karrieren. Blandt andet sammen med Tina Müller. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Claus Elming har dækket flere sportsprogrammer på TV 2 i løbet af karrieren. Blandt andet sammen med Tina Müller. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Hos TV 2 bekræfter man da også, at forhandlingerne med tv-værten står stille.

»Vi har ikke lavet en aftale. Så simpelt er det. Vi kan ikke blive enige, og mit indtryk er, at vi ikke forhandler mere. Og ellers har jeg ikke flere kommentarer, for det er en personlig sag, som ikke vedrører medierne. Jeg synes, det er god stil at holde sådan noget inden døre,« fortæller sportschef på TV 2, Frederik Lauesen, til B.T.

TV 2 Sport og streamingtjenesten TV 2 Play vil fremover sende syv kampe om ugen i grundspillet.

NFL-sæsonen starter natten til fredag (dansk tid) med kampen mellem Buffalo Bills og den forsvarende Super Bowl-vinder, Los Angeles Rams.