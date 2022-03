På trods af en glorværdig og livslang karriere i Green Bay Packers, formår NFL-stjernen Aaron Rodgers at tiltrække sig opmærksomhed for andet og mere end blot resultaterne på banen.

Tirsdag annoncerede flere normalt særdeles velinformerede amerikanske medier, at 38-årige Rodgers har sat sin underskrift på en ny kontrakt med den klub, han ellers luftede sin utilfredshed med i 2021.

Kontrakten vil angiveligt gøre stjernen til den bedst betalte spiller i NFLs historie med en indtjening på knap 1,4 milliarder kroner over fire år.

Men den signatur afviste Rodgers blankt på sin Twitter.

Jordan Rodgers og Jojo Fletcher, som mødtes i datingprogrammet 'The Bachelorette'.

'Hej alle sammen. Jeg vil bare lige gøre noget helt klart. Ja, jeg vender tilbage for at spille for Packers næste sæson, men historier om, at jeg har skrevet under på en kontrakt er ukorrekte, ligesom vilkårene for kontrakten, jeg har 'underskrevet', er forkerte. Jeg glæder mig meget til at vende tilbage', skriver han.

Og det ikke første gang, at der sker mærkværdige ting omkring Rodgers.

I 2014 fandt han sammen med skuespillerinden Olivia Munn, der blandt andet er kendt for sin rolle i 'X-Men: Apocalypse' og 'The Newsroom'.

Ifølge US Weekly havde Rodgers' familie dengang fortalt ham, at de ikke stolede på Olivia Munn, og det gjorde, at Rodgers fravalgte sin familie til fordel for sin nye flamme.

Rodgers' lillebror, Jordan, medvirkede sågar i reality-tv-showet ’The Bachelorette’, hvor han fortalte en kvindelig deltager i datingprogrammet, at hun ikke ville møde hans storebror, hvis hun kom på besøg, da Aaron Rodgers ikke længere havde noget med sin familie at gøre.

Mens lillebror Jordan endte med at løbe med dating-showets hovedrolleindehaver Jojo Fletcher, gik det ikke lige så godt for storebror Aaron, der i 2017 blev single efter tre års forhold med Olivia Munn.

Selvom forholdet til Munn var slut, skulle der ikke gå længe, før familiefejden blussede op igen.

I 2018 var Californien hærget af skovbrande, og Aaron Rodgers, der selv stammer fra Californien, donerede en million dollar til ofrene. På trods af den gode gerning, fik det lillebror Jordan til tasterne.

Shailene Woodley.

'Vær sød at donere, sprede budskabet og sende kærlighed. Men når din egen mor er alene hjemme under branden, og du mangler den fundamentale og elementære medfølelse i at ringe til dine forældre for at forsikre dig om, at de er i sikkerhed, så virker alt andet bare som skuespil,' skrev Jordan Rodgers dengang på Twitter.

Året efter tilegnede Aaron Rodgers sig en mindre rolle i det næstsidste afsnit af den verdensomspændende serie 'Game of Thrones'.

Men som om det ikke var nok i sig selv at medvirke i serien, formåede Rodgers igen at tiltrække sig opmærksomhed fra medierne, da han var alt andet end tilfreds med seriens afslutning.

I 2021 deltog Rodgers som gæstevært i quizprogrammet 'Jeopardy', og vandt derudover NFL-sæsonens MVP for fjerde gang. I takketalen, der blev sendt på direkte tv, fik han opmærksom for alt andet end netop den titel.

»Jeg er blevet forlovet,« lød det fra Green Bay Packers-stjernen, som var gået fra racerkøreren Danica Patrick i juli 2020.

Rygterne havde svirret i diverse medier, men nu blev det officielt, at Rodgers' udkårne var Shailene Woodley, der blandt meget andet er kendt fra HBO-serien 'Big Little Lies' og filmen 'En flænge i himlen'.

Rodgers fik i november samme år masser af tid til at pleje sit forhold, da han blev testet positiv for corona og dermed var ude på ubestemt tid.

Den tid blev dog brugt på alt andet end forholdet til Shailene Woodley.

Aaron Rodgers.

Rodgers og Green Bay Packers blev nemlig pludselig gjort til genstand for en undersøgelse af NFL, fordi Rodgers i august havde fortalt, at han var blevet vaccineret.

Det viste sig ikke at være sandt, da flere amerikanske medier kunne fortælle, at Rodgers stod som uvaccineret på NFLs liste over spillere, på trods af at han havde kaldt sig selv immuniseret.

Dermed gav det Rodgers muligheden for at tiltrække sig opmærksomhed i medierne, og den chance greb Rodgers.

I The Pat McAfee Show fortalte Rodgers, at han ikke mente, at han havde løjet, men blot havde taget sine egne skridt mod at bekæmpe corona, hvilket var årsagen til, at han havde omtalt sig selv som immuniseret.

»Jeg er en kritisk tænker. Jeg tror meget på kroppen og valgene, man kan træffe for sin krop,« fortalte Rodgers på daværende tidspunkt og tilføjede:

»Jeg er ikke en covid-nægter eller sådan noget pis. Jeg vil bare gerne træffe det bedste valg for min krop.«

Den episode fik sundhedsorganisationen Prevea Health til at bryde det ni år lange samarbejdet med Rodgers.

Stjernen mente, at han var allergisk overfor Pfizer- og Moderna-vaccinerne og var desuden bange for at blive steril. Han var dog ikke bange for corona, og i samme måned tildelte Green Bay Packers ifølge ESPN Rodgers en bøde på 100.000 kroner for at deltage i en halloweenfest.

Kæresten, Shailene Woodley, stod trofast ved Rodgers side, og støttede ham i kritikken mod den manglende vaccine. På trods af det holdt forholdet ikke.

I februar 2022 skrev People, at Rodgers havde afbrudt forholdet med skuespillerinden, mens TMZ supplerede med, at Rodgers – efter rygter om endnu en forlovelse – havde fået kolde fødder.

Nu fortsætter Rodgers som minimum et år mere i Wisconsin-flækken Green Bay. Muligvis som historiens bedst betalte footballspiller.