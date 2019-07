Den 22-årige Miami Dolphins-spiller Kendrick Norton har været involveret i et grimt biluheld.

Tidligt torsdag morgen dansk tid kørte han galt, da han ramte en betonklods.

Det resulterede i, at bilen snurrede rundt og landte på taget.

Det fortæller politiet i Florida, skriver The Guardian. Kendrick Norton er udenfor livsfare, men han er blevet kvæstet ved ulykken.

'Jeg er ked af at kunne bekræfte, at Kendrick Norton var i en bilulykke i går aftes (onsdag, amerikansk tid, red.), hvor han fik flere skader. Herunder blev hans arm amputeret,' skriver Nortons agent Malki Kawa i et opslag på Twitter, som kan ses i bunden af artiklen.

Også Miami Dolphins er kommet med en udmelding.

»Vi er i morges blevet gjort bekendt med en alvorlig bilulykke med Kendrick Norton involveret. Vores tanker og bønner er med Kendrick og hans familie i denne tid,« lyder det om Kendrick Norton, der kom til Miami Dolphins i december sidste år. Han spillede tidligere fodbold for universitetet i Miami.

Kendrick Norton er lige nu indlagt på Jackson Memorial Hospital.