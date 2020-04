Det er ikke alle, der forstår, at man skal holde en afstand under corona-pandemien.

Så der er forskellige metoder til at få folk til at forstå budskabet.

I Chicago er en amerikansk restaurant kommet op med en idé, der billedligt talt ikke er til at misforstå for gæsterne og samtidig er en direkte hån af NFL-stjernen Mitch Trubisky, der ellers skulle være en af byens helte.

»Under udbruddet af corona-virussen bedes man huske at holde mindst tre meters afstand til hinanden. Hvis du spekulerer over, hvor langt det er, så forestil dig et kast fra Trubisky. Den distance er tre meter,« står der på skilte, som restauranten Chip Monks på humoristisk vis har placeret på sine borde.

I love Chicago. pic.twitter.com/f7S6OXNH4T — Brett Craycraft (@CraycraftBrett) April 9, 2020

Mitch Trubisky var regnet for et af de helt store stjerneskud og blev i 2017 valgt foran langt mere succesfulde quarterbacks som Super Bowl-vinderen Patrick Mahomes og Deshaun Watson.

Men i sidste sæson leverede han rædselsfulde præstationer og førte Bears til sølle 17,5 point i pr. kamp, og det førte kun til en 29. plads i ligaen, mens hans personlige stats hedder 17 touchdowns og 10 interceptions.

Klubben har da også reageret og hentet Nick Foles ind som konkurrent til Trubisky frem mod næste sæson. Hvornår den så end går i gang.

Indtil da hjælper Trubiskys spil på banen med at få borgerne i Chicago til at holde den rette afstand.