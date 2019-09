En af de vildeste sportshistorier nogensinde ser nu ud til at have fået en ende. I hvert fald på den sportslige side.

Den skandaleprægede NFL-spiller Antonio Brown er blevet så træt af forholdene i ligaen, at han simpelthen ikke gider spiller mere. Han stopper karrieren.

'Jeg kommer ikke længere til at spille i NFL. Ejerne kan annullere aftaler, gøre hvad de vil, hvornår de vil,' skriver Antonio Brown på Twitter.

Beslutningen kommer efter et par uhørte uger, hvor Antonio Brown har stået for mere kontroversiel opførsel som enkeltperson end resten af ligaen har tilsammen set over de sidste par år.

Antonio Brown er den måske mest kontroversielle sportsstjerne i øjeblikket. Foto: Michael Reaves Vis mere Antonio Brown er den måske mest kontroversielle sportsstjerne i øjeblikket. Foto: Michael Reaves

Den 31-årige wide receiver valgte i slutningen af sidste sæson ikke at spille for sit daværende hold, Pittsburgh Steelers, i forsøget på at gennemtvinge et skifte.

De fik han, da han forud for denne sæson kom til Oakland Raiders på en treårig aftale til en værdi af 54 millioner dollars.

Herefter havde han et par spøjse sager, hvor han første formåede at få sine fødder forbrændt, hvorefter han nægtede at spille med ligaens nye hjelme og forsøgte at få lov til at spille med sin gamle hjelmtype.

Så kom der en længere række kontroverser med Oakland Raiders kort inden sæsonstart.

Først dukkede han for sent op til en træningslejr. Da han kom, fik han en bøde og endte i noget nær et offentligt skænderi med holdejer Mike Mayock.

Derefter nægtede Antonio Brown at spille sæsonens første kamp, hvorefter han gerne ville spille sæsonens første kamp. Det lyder dumt, og det er det også.

Så fik Antonio Brown annulleret nogle af de garanterede penge, han havde i sin kontrakt med Oakland Raiders, på grund af sin opførsel. Bægeret flød over for NFL-stjernen, der nu krævede at blive fritstillet af Raiders. Det lykkedes ham til hans egen store jubel.

Brown blev så samlet op af New England Patriots, hvorefter der opstod rygter om en voldtægtssag involverende Antonio Brown. Det er senere hen blevet bekræftet, og det er siden kommet frem, at Brown har truet den anmeldende kvinde.

På Twitter brokker Antonio Brown sig også over, at hans NFL-karriere ser ud til at være slut på grund af det, han kalder beskyldninger, mens han refererer til flere markante NFL-personligheder, der kun fik midlertidige karantæner i ligaen - blandt andre Ben Roethlisberger, der fik fire spilledages karantæne efter beskyldninger om voldtægt.

Brown nåede at få en enkelt kamp for New England Patriots, men er nu blevet fritstillet grundet den igangværende voldtægtssag.

Således ser det altså ud til, at Antonio Browns NFL-karriere slutter, men det betyder ikke nødvendigvis, at den 31-årige er færdig som footballspiller.

For nyligt er der blevet oprettet en ny, storsatsende fodboldliga ved navn XFL, der vil forsøge at udfordre NFLs monopol på det amerikanske fodboldmarked i Nordamerika - og det kunne således være en mulighed for Antonio Brown.