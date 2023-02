Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En spiller for NFL-holdet Philadelphia Eagles er blevet anklaget for kidnapning og voldtægt mindre end to uger før holdet skal spille i Super Bowl.

25-årige Joshua Sills, der spiller offensiv linjemand for holdet, blev onsdag anklaget i sagen i staten Ohio.

Sagen omhandler en episode fra 2019, hvor han deltog i seksuel aktivitet, der ikke var givet samtykke til og holdt et offer mod hendes vilje, skriver ESPN.

Philadelphia Eagles skal spille mod Kansas City Chiefs i årets Super Bowl i Arizona 12. februar., hvor det nu er med al sandsynlighed bliver uden Joshua Sills.

Foto: Wilfredo Lee Vis mere Foto: Wilfredo Lee

NFL meldte ud onsdag i et statement, at Joshua Sills ikke må spille eller rejse med Philadelphia Eagles, mens han er på den såkaldte 'commisioner´s exempt list,' som kan oversættes til noget i stil med 'kommissærens liste over fritagne.'

ESPN har indhentet politirapporten i sagen, hvor der ifølge mediet står i kvindens beretning satte en mand hende og hendes kusine af hos hendes kusine, hvor hun boede. Efter kusinen trådte ud af køretøjet, begyndte overgrebet ved, at manden greb hende i hendes hestehale og forsøgte at kysse hende.

Ifølge kvindens beretning forsøgte manden derefter at tage hendes bukser af og rørte hende på intime steder. Manden tvang hende også til at have oralsex med ham, fortæller kvinden i sin beretning.

I et statement har Philadelphia Eagles reageret på sagen.



»Organisationen er opmærksom på den juridiske sag, der involverer Josh Sills. Vi har været i kommunikation med ligakontoret og er i gang med at indsamle mere information. Vi har ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.«

Joshua Sills skal møde i retten i Guernsey County 16. februar.

Den 25-årige offensive linjemand kom til Philadelphia Eagles som en ikke-draftet gratis spiller i april.