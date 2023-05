41.000.000.000.

Det er et astronomisk beløb, Dan Snyder tjener på at sælge NFL-holdet Washington Commanders.

Ifølge BBC har holdejeren indgået en aftale med en investeringsgruppe ledet af Josh Harris om at sælge NFL-klubben for svimlende 41 milliarder danske kroner.

Det gør handlen til den dyreste nogensinde for et sportshold.

Josh Harris betaler 41 milliarder for klubben. Foto: Matt Rourke Vis mere Josh Harris betaler 41 milliarder for klubben. Foto: Matt Rourke

Snyder og hans kone Tanya betalte omkring fem milliarder for klubben i 1999.

Harris' gruppe inkluderer også basketlegenden Magic Johnson og milliardæren Mitchell Rales.

Amerikaneren er allerede medejer af basketklubben Philadelphia 76ers i NBA og ishockeyklubben New Jersey Devils i NHL.

Ifølge BBC mangler der kun en endelig godkendelse af NFLs finanskomité, hvor tre fjerdedele af ligaens 32 hold skal stemme for. De mødes 22. til 24. maj.

»Vi er glade for at have nået til en aftale omkring salget af Commanders,« lyder det fra Tanya og Dan Snyder.

Klubben var tidligere kendt som Washington Redskins, men efter voldsom kritik skiftede den navn til Washington Commanders i 2022.