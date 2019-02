Dét er han alligevel ikke så meget for, den amerikanske præsident Donald Trump.

Altså, at hans søn Barron Trump skal spille amerikansk fodbold.

»Det er et meget svært spørgsmål, det er et godt spørgsmål. Hvis han ville; ja. Ville jeg styre ham mod det? Nej,« sagde Donald Trump i et interview med Face the Nation søndag forud for Super Bowl.

Her blev præsidenten spurgt til sønnens sportsinteresser.

Foto: MANDEL NGAN

Kampen stod mellem New England Patriots og Los Angeles Rams, hvor førstnævnte vandt 13-3.

En sejr, som præsidenten iøvrigt forudsagde i interviewet. Men 12-årige Barron sværger til en i Danmark mere velkendt sport.

»Han spiller en masse fodbold. Han kan virkelig godt lide fodbold. Mange folk, herunder mig selv, troede, at at fodbold aldrig ville blive populært i vores land (USA, red.), men det vokser virkelig hurtigt,« sagde han videre.

Årsagen til, at sønnen helst ikke skal gå den amerikanske fodboldvej er klar.

Donald Trump med sin Melania Trump aog sønBarron på vej til Palm Beach, Florida fra det Det Hvide Hus, Washington. REUTERS/Jim Young Foto: JIM YOUNG

»Jeg kan bare ikke lide de rapporter, der kommer fra football-verdenen (amerikansk fodbold, red). Jeg mener, det er en farlig sport, og jeg synes, det er virkelig hårdt. Jeg troede, at udstyret ville blive bedre, og det er det blevet. Hjelmene er blevet bedre, men det har ikke løst problemet. Så, du ved, jeg hader at sige det, for jeg elsker at se football,« sagde han.

Det var en henvisning til de mange hjernerystelser og kroniske skader, som professionelle NFL-stjerner lider under.

»Altså, jeg har hørt NFL-spillere sige, at de ikke vil lade deres sønner spille football. Så det er ikke unikt, men jeg ville have det svært med det.«

Donald Trump afslørede desuden, at han er stor fan af den amerikanske stjerne Tom Brady, der søndag vandt sin sjette Super Bowl.