'Den ultimative quarterback'.

Sådan kan man ganske simpelt betegne Tom Brady, stjernespilleren for New England Patriots gennem godt 18 år.

Ordene er Claus Elmings. Han er ejer af og ekspert på footballmediet gulklud.dk og en del af podcasten NFL Showet. Gennem de seneste 18 år har han overværet Patriots og Tom Bradys store succes, der i år sender quarterbacken i sin niende Super Bowl.

»Alle, der ikke er Patriots-fans, synes, det er rimelig irriterende, at vi skal blive ved med at høre på, hvor god Tom Brady er, og hvor gode Patriots er. Og at de nu er i Super Bowl igen. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det, som Patriots og Tom Brady har præsteret, helt igennem unikt,« siger Claus Elming.

Den 41-årige Brady er efterhånden ved at slå sig fast som den måske bedste spiller, NFL nogensinde har set.

Vinder han og Patriots Super Bowl natten til mandag, vil han være den eneste spiller, der har vundet seks Super Bowls.

»Patriots-fans er ikke til at kalde ham G.O.A.T., som står for the ’Greatest Of All Time’. I gamle dage var en 'goat' fjolset, der havde kostet kampen. Men Tom Brady er the G.O.A.T. I dag laver folk en emoji af en ged, når de skal betegne den bedste spiller i en sport, hvad enten det er basket eller golf, man taler om.«

»Det er alt sammen noget, der kommer fra Tom Brady, og at han har været så suveræn,« siger Claus Elming.

Når så scenen er sat, og Brady er bredt anerkendt som den bedste nogensinde, så er det passende med det samme at kigge på cheftræneren for Patriots – Bill Belichick.

Al Tom Bradys tid i NFL og for Patriots har været med 66-årige Belichick som cheftræner. Og da Patriots i 2002 vandt holdets første Super Bowl nogensinde, sagde Belichick, at spillerne skulle nyde det, da de måske aldrig ville komme i en Super Bowl igen.

Fem titler senere står duoen med Brady og Belichick der igen, og Claus Elming er ikke sen til at kalde den duo for den bedste i verdenshistorien - også uden for footballverdenen.

»Duoen med Belichick og Brady må velsagtens være the greatest of all time. Og det gælder ikke kun amerikansk fodbold, det gælder på tværs af al holdsport,« siger Elming og fortsætter:

Claus Elmings bud på Super Bowl »Det er med Super Bowl-vindere hvert eneste år, at jeg hopper lidt frem og tilbage mellem de to i løbet af de her 14 dage mellem semifinale og finale. Men i år har jeg faktisk været sikker på, fra det øjeblik det stod klart, at det var Patriots mod Rams, at Patriots vil tage sig af den her. I NFL Showet har jeg faktisk talt mig så varm på Rams på et tidspunkt, at jeg kom helt i tvivl. Og det kan være, jeg ændrer mening. Men lige nu ser jeg det her som en sejr til Patriots.« »Jeg tror ikke, Patriots kommer til at vinde med 15-20 point. De kommer til at vinde med tre eller syv point eller deromkring, men det bliver med kontrol over tingene. Det er følelsen, jeg sidder med nu, men det kan være, det ændre sig inden kampen.«

»At være så dominerende gennem 18 år og komme i ni Super Bowls. Det kan slet ikke beskrives, hvor svært det er, og jeg tror ikke, man som dansker forstår, hvor svært det er. Det er helt unikt.«

Hvad Tom Brady og Bill Belichick står for, er et uforståeligt behov for at vinde. På bænken har man ofte set Tom Brady rase ud på medspillerne, hvis tingene ikke går efter planen.

New England Patriots er samtidig NFLs mest kontroversielle hold gennem de sidste 20 år. Holdet har været indblandet i en række mistænkelige sager om snyd – senest i januar 2015 med den famøse ’deflategate’.

Her blev Patriots og Tom Brady fundet skyldige i bevidst at få folk til at tage luft ud af nogle boldene i semifinalekampen mod Indianapolis Colts, angiveligt på ordre fra Tom Brady. Patriots fik en stor bøde, og Brady fik fire spilledages karantæne.

Claus Elming: Dem skal du holde øje med - Den fedeste profil er måske nummer 99 for Rams, Aaron Donald. Den bedste forsvarsspiller i ligaen, og skal Rams have en chance for at vinde, skal man holde øje med ham. Han er så hurtig, stærk og eksplosiv, at han er svær for alle offensive linjemænd at håndtere. Han skal lægge presset på Tom Brady. - Vi håber, at Rams' running back Todd Gurley med nummer 30 er klar. Han er sådan en schweizerkniv, der kan lidt af det hele - løbe bolden, gribe bolden. Han bliver en meget markant figur for Rams, hvis han er klar til at spille. - Tom Brady (nummer 12 for Patriots) kan vi ikke komme uden om. Men de har også runnning backen Sony Michel med nummer 26, som lige skulle lære, hvordan det her NFL fungerer. Han har været deres go to-guy i hele december og januar. Kan Patriots løbe med ham, så kommer de til at dominere og styre opgøret. Får han ikke succes, har Rams en chance. - Hold øje med Patriots' nummer 53. Jeg har sådan en idé om, at Kyle Van Noy kunne gå hen at blive interessant. Der vil være fokus på mange spillere, men Kyle Van Noy har en evne til at spille godt i store kampe. Han laver altid et eller to afgørende spil, og jeg kunne godt se ham få sådan en rolle med, at han ente skal lægge pres på Jared Goff, eller han måske laver en eller anden detalje i opdækningen, så han får en interception eller noget i den retning.

Deflategate er blot én i en længere række sager, der omsværmer Brady, Belichick og Patriots, og der vil altid være folk, der kommer til at hive det frem, når den 41-årige engang vælger at stoppe. Men det kommer ikke til at ødelægge Bradys renomé, lyder vurderingen fra Claus Elming.

»Når Brady engang er færdig, trækker han og Belichick sig tilbage, og man vil kunne gå ind på deres Wikipedia-sider og læse et lille afsnit om, at der blev stillet spørgsmålstegn ved validiteten af den sejr og den sejr. Det er fuldstændig ligemeget. De kommer i deres niende Super Bowl nu, og uanset hvad der er sket tidligere, kommer det ikke til at røre ved den legendestatus, de begge har.«

Faktisk er Claus Elming overbevist om, at folks had til Patriots og snakken om snyd er med til at smide brænde på Bradys bål, der i en alder af 41 år brænder i bedste velgående.

»Han har allerede sagt, at der er nul procents chance for, at han stopper efter denne sæson. Og snakken giver bare Brady et større åg på skuldrene. Nu har han bare lyst til at vinde endnu flere kampe, endnu flere Super Bowls og smadre flere rekorder. Der er ingen tvivl om, at Brady og Belichick har taget det her som personlige fornærmelser. Det reagerer de så på ved at sige; ’så bliver vi bare ved, til vi ikke kan mere'.«