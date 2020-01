Verdens mest sete enkeltstående sportsbegivenhed løber af stablen den 2. februar, når Super Bowl afvikles.

Traditionen tro er der stor prestige omkring at spille det famøse halftime show, men der skal også findes en, der skal synge nationalmelodien.

Det bliver den 27-årige sangerinde Demi Lovato. Sådan skriver Reuters.

Æren er stor og opgaven vigtig for Lovato, da nationalsangen i flere år har været et stort samtaleemne, fordi visse spillere sætter sig på knæ under den kendte hymne. Dette for at sætte fokus på raceuligheder og politivold i USA.

Demi Lovato er blot 27 år. Foto: JOSE SENA GOULAO Vis mere Demi Lovato er blot 27 år. Foto: JOSE SENA GOULAO

Inden kampen mellem de to bedste hold i årets NFL får hun altså æren at brillere med sine sangegenskaber.

Demi Lovato blev verdenskendt, efter hun medvirkede i 'Camp Rock' og 'Sonny with a Chance' på Disney Channel. Senere fik hun gang i en kæmpemæssig succes af en popkarriere med store hits som eksempelvis 'Sorry Not Sorry' og 'Solo'.

Derudover er det fastlagt, at det er Jennifer Lopez og Shakira, der skal optræde ved halftiime show i år.

Årets Super Bowl bliver afviklet i Miami, og alene i USA ser cirka 100 millioner seere med.