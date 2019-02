'Hvorfor skal i lave reklamer midt i halftime-showet?'

Sådan lød en af mange kommentarer til TV3 Sport under nattens store Super Bowl-kamp mellem New England Patriots mod Los Angeles Rams. For fem minutter før showet var slut, blev der pludselig vist reklamer i stedet for musik.

Og det har fået adskillige seere op i det røde felt på især TV3 Sports NFL-side, hvor mange giver udtryk for deres utilfredshed.

Det samme gør sig gældende på Twitter, hvor flere skriver, at selvom Maroon 5 måske ikke helt er deres kop te, så var det altså skidt, at der pludselig blev vist reklamer:

'Hvorfor skal i lave reklamer midt i Half time show er i idioter eller hvad'

'Hvad sker der seriøst for jer i lukker for halftime showet det eneste der kunne redde en dødsyg kamp. og så når Maroon 5 spiller sin bedste sang nogensinde'

'Flot TV3 der er mange som gerne vil se Half time show men det skulle i lige fuck op'

'Maroon 5 bliver nok aldrig mig, men seriøst @TV3sportdk - at lukke ned for Halftime Show til fordel for jeres egne reklamer? Det er langtfra okay'

'Hvad fanden sker der. Så sender i reklamer midt i halftime showet. Ad TV3. Er skuffet.'

'Så dropper i det sidste af halftime showet for at vise reklamer ? Vist tydeligt i tænker på reklame penge frem for seerene.. Ynkeligt..'

TV3 Sport NFL har efterfølgende på Facebook forklaret, hvad der var årsagen til, at der pludselig kom reklamer midt i det hele.

'Vi beklager meget, at vi gik på reklamer, før half time showet var slut. Vi fulgte de tider, vi har fået fra NFL - hvilket de ikke selv gjorde,' skriver kanalen, der undskylder til de mange NFL-fans:

'Det er dybt ærgerligt, og vi beklager endnu engang meget for fejlen!' skriver TV3, der også linker til hele showet, som varede knap et kvarter.

Årets Super Bowl endte med en sejr på 13-3 til New England Patriots. De tangerede dermed Pittsburgh Steelers' rekord for flest sejre i Super Bowl. De samlede 16 point er den laveste score i en Super Bowl nogensinde.