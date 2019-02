Phillip Andersen er ny dansker i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Torsdag meddeler holdet Tampa Bay Buccaneers således, at man har skrevet under på en kontrakt med danskeren, der i løbet af de næste syv måneder skal kæmpe om jobbet som kicker for holdet fra delstaten Florida.

Buccaneers fik angiveligt øje på Andersen ved en træningslejr for kickere for nylig og har givet ham en kontrakt, efter at han har været til en prøvetræning.

Danskeren har senest spillet for det tyske hold Berlin Rebels, ligesom han har tørnet ud for danske Amager Demons, Herlev Rebels og Søllerød Gold Diggers.

We have signed kicker Phillip Andersen from the German League.



» https://t.co/EVAPUGHyZS pic.twitter.com/R00boPJEua — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) 7. februar 2019

Derudover har Phillip Andersen spillet for et andet hold i den tyske hovedstad, nemlig Berlin Eagles, med hvem han i 2014 vandt finalen i European Football League, Eurobowl.

Andersen har ligeledes spillet for det danske landshold.

Ud over at være kicker har Phillip Andersen også gjort sig som punter, men Buccaneers meddeler, at holdet har tænkt sig, at danskeren skal være kicker.

En Twitter-bruger har i anledningen af Philip Andersens nye kontrakt fundet og delt et interview med ham fra 2017, som du kan se herunder.

One of my favorite guys in the #GFL! Talking to @berlin_rebels Kicker Phillip Andersen after the #BerlinDerby: https://t.co/iwKAU7fnZ1 pic.twitter.com/R5v8Z8E0VD — Björn Hesse (@bjoernhesse) 2. maj 2017

Lige nu er Phillip Andersen den eneste kicker, der er på kontrakt hos Tampa Bay Buccaneers for 2019-sæsonen, men holdet forventes at hente flere ind til at konkurrere med Andersen. Hvert af de 32 NFL-hold går ind til sæsonen med én kicker på holdet.

Foruden Phillip Andersen er også Andreas Knappe i NFL. Han er en del af Denver Broncos' træningshold, men har endnu sin første officielle NFL-kamp til gode.

/ritzau/