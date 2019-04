Færdig. Igen.

Andreas Knappe må erkende, at NFL-karrieren endnu engang er stødt på grund.

Den danske football-spiller er blevet fritstillet af Denver Broncos.

Det skriver det danske NFL-site Gulklud.dk.

Dermed er den 27-årige dansker for tredje gang blev droppet af et NFL-hold, efter at det samme tidligere er sket hos Atlanta Falcons og Washington Redskins.

Andreas Knappe har dog aldrig formået at få rigtigt fat hos de hold, han har været hos.

Hver gang har han 'kun' været en del af den såkaldte 'practice squad' - det er 10 spillere, der må træne med kamptruppen på 53 spillere, men ikke må spille kampe.

Derfor har han stadig sin første kamp i NFL til gode.

Efteråret 2018 var plaget af flere problemer for Andreas Knappe. Den offensive linjemand døjede både med en hjernerystelse og en forstrækning i det ene lår.

Der er dog andre danskere i NFL-regi.

Ud af det blå skrev kickeren Phillip Andersen tidligere på året kontrakt med Tampa Bay Buccaneers.

Og så er der Hjalte Froholdt, der er en del af den såkaldte draft sidst i april, hvor NFL-holdene skal vælge mellem universitetsspillerne. Her forventes det, at danskeren bliver valgt som den første med dansk pas siden Morten Andersen.