Danske Andreas Knappe er tilbage i varmen i NFL.

Det står klart, efter at Knappe har underskrevet en såkaldt practice squad-kontrakt med Denver Broncos i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Det skriver det danske football-medie gulklud.dk.

Den 27-årige dansker vender dermed tilbage til sin tidligere klub. Han indgik i september et skadesforlig med Broncos, efter at han var blevet fritstillet af klubben som følge af en hjernerystelse.

Knappes kontrakter Andreas Knappe har været tilknyttet fire forskellige NFL - uden endnu at komme på banen og få debut: Atlanta Falcons

Washington Redskins

Indianapolis Colts

Denver Broncos (i to omgange)

Men nu er han altså tilbage på holdets practice squad.

Telefonen ringede hos Knappe mandag, og tirsdag landede han i Colorado.

»Så skulle jeg lige gennem det obligatoriske lægetjek, og nu har jeg så skrevet under på min PS-kontrakt (practice squad, red.),« siger den over to meter høje dansker til gulklud.dk.

Pladsen på holdets practice squad betyder, at han ikke er en del af Broncos' endelige trup på 53 mand. Men han træner med holdet, og han har på den måde mulighed for at tilkæmpe sig en plads i truppen.

»Det var lækkert at komme tilbage til Denver. Jeg gik lige op og sagde hej til mine trænere og positionstræner. De fortalte, at de havde kæmpet længe for at få mig tilbage, og nu var der både plads på holdet og behov for mig, så det er lækkert,« siger danskeren til gulklud.dk.

Hvis Knappe ender med at spille officielle NFL-kampe, så vil han blive den kun tredje dansker til at optræde i ligaen.

Morten Andersen er den dansker, der har haft mest succes. Kickeren er indehaver af flere rekorder og er optaget i NFL's prestigefulde Hall of Fame.

Danskeren Hans Nielsen var den første dansker i NFL. Han spillede i 1981 tre kampe for Chicago Bears som kicker.

/ritzau/