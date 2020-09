Hjalte Froholdt fik i søndags debut for New England Patriots og blev den tredje dansker i NFL's historie.

For tredje gang i NFL's historie fik en dansker spilletid i en kamp af betydning, da Hjalte Froholdt søndag debuterede for New England Patriots.

Froholdt var på banen til tre ekstrapoint og et field goal i New England Patriots' hjemmesejr på 21-11 over Miami Dolphins. Opgøret blev spillet på et tomt stadion på grund af coronasituationen.

- Det var en fed følelse. Jeg har ventet længe på det, efter at jeg blev skadet sidste år. Det var selvfølgelig også et mærkeligt scenarie, i og med der ikke var nogen fans på stadion.

- Men det var surrealistisk og en drøm, jeg har tænkt på i mange år. Så det var utrolig fedt endelig at komme derud, siger fynboen.

Froholdt gør sig normalt på de inderste pladser på den offensive linje, hvor hans opgave er at beskytte holdets quarterback og bane vej for runningbacken.

Men indtil videre må den 138 kilo tunge svendborgenser tage til takke med en status som reserve i den rolle, og derfor var det som en del af Patriots-enheden på field goals og ekstrapoint, at han kom på banen.

Et field goal, som holdets kicker sparker op mellem stolperne, giver tre point, mens et ekstrapoint - som navnet antyder - medfører et enkelt point efter et touchdown.

I tætte NFL-kampe kan de være forskellen på sejr og nederlag.

- Det er selvfølgelig et meget kort spil. Jeg tror, at der er mange, der overser et field goal eller ekstra point som noget, man ikke tænker så meget over.

- Men det er et utrolig vigtigt spil, for der er point på spil, hver eneste gang vi er derude. Der er en masse store mennesker, der prøver at løbe igennem dig, og så har vi selvfølgelig en teknik, som vi prøver at eksekvere, siger han.

Danskeren blev i 2019 valgt i den årlige draft af den succesfulde klub, men første sæson blev spoleret på grund af en skade.

I anden sæson i ligaen lykkedes det så endelig at få debut.

- Måske kan man overtænke, hvor stor situationen er. Men i sidste ende har man gjort det masser af gange før. Man skal bare stole på sig selv og være sikker på, at det, der kommer til at ske, er noget, man har trænet igen og igen, siger han.

24-årige Hjalte Froholdt kan komme på banen igen, når Patriots natten til mandag dansk tid møder Seattle Seahawks på udebane.

NFL-kampen vil i så fald være hans første i den bedste sendetid i USA, hvor bevågenheden typisk er større.

/ritzau/