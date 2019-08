Hjalte Froholdt fik sin debut i en NFL-testkamp for New England Patriots, som vandt over Detroit Lions.

Optakten til NFL-sæsonen er i fuld gang, og danske Hjalte Froholdt var natten til fredag dansk tid i aktion for New England Patriots, som vandt 31-3 over Detroit Lions.

Det var den første kamp i preseason for Super Bowl-vinderen, og det var dermed første gang, at Hjalte Froholdt fik chancen for at vise sig frem.

De bedste spillere var ikke med for New England Patriots, som blandt andre lod stjernequarterbacken Tom Brady sidde over.

Ifølge journalisten Doug Kyed, som dækker Patriots' kampe for hjemmesiden nesn.com, gjorde Hjalte Froholdt det godt og var med i samtlige offensive spil.

Ifølge kamprapporten på NFL's hjemmeside begik Hjalte Froholdt med nummer 64 på ryggen også en fejl, da han holdt en modspiller ulovligt, og det kostede en straf på ti yards.

Hjalte Froholdt blev draftet af Patriots tidligere på året og er kun den anden dansker, som er kommet til verdens bedste liga for amerikansk fodbold via NFL-draften.

Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame.

I alt slap 254 spillere gennem det snævre nåleøje til NFL-holdene i årets draft. Men selv om det er forbundet med stor prestige at blive valgt i draften, er der ingen garanti for at være på et hold, når sæsonen begynder i september.

Froholdt, der er 195 centimeter høj og vejer 139 kilo, var på forhånd spået gode chancer for at blive valgt i draften på baggrund af sine præstationer de seneste fire år hos University of Arkansas.

Danskeren startede sin college-tid som defensiv spiller, men skiftede senere til den offensive linje, hvor han kan indtage flere forskellige positioner.

Hans primære opgaver er at beskytte holdets quarterback og bane vejen for runningbacken.

/ritzau/