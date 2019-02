Reklamer i stedet for show. Det fik de danske tv-seere i forbindelse med Super Bowl.

»Vi beklager selvfølgelig dybt det der med, at vi gik for tidligt ud af Halftime-showet,« siger TV 3 Sport-værten Henrik Levysohn nu i et opslag på Facebook.

Det var Henrik Levysohn, der var var vært - og kommentator - under Super Bowl. Det var altså også ham, der under den direkte transmission natten til mandag meddelte, at man afbrød det såkaldte halftime-show for i stedet at sende en reklameblok - selv om bandet Maroon 5 stadig var i gang på scenen.

»Det er ikke så meget andet at sige, end at vi lægger os fuldstændig fladt ned. Det var en fejl - og selvfølgelig en fejl, som ikke skal ske,« lyder det fra Henrik Levysohn i videoen på Facebook, hvor tv-værten gennemgår taktik, det bedste og det værste fra Super Bowl efter indledningsvist at beklage det afbrudte pauseshow.

Adam Levine fra Maroon 5 smed trøjen til sidst i showet. De danske seere fik dog ikke det hele med. Foto: Scott Cunningham Vis mere Adam Levine fra Maroon 5 smed trøjen til sidst i showet. De danske seere fik dog ikke det hele med. Foto: Scott Cunningham

Allerede i de sene timer natten til mandag, hvor Super Bowl blev sendt haglede klagerne ind på grund af beslutningen:

'Hvad sker der seriøst for jer i lukker for halftime showet det eneste der kunne redde en dødsyg kamp. og så når Maroon 5 spiller sin bedste sang nogensinde,' lød det blandt andet.

TV 3 Sport forklarede hurtigt, at tiderne fra NFL i forhold til afvikling af kampen var skredet.

Det fik dog ikke seerne til at holde igen med utilfredsheden.

»Jeg kan godt forstå, at der er rigtigt mange af jer, som har været sure og ærgerlige over det og har skrevet til os. Det er ikke så meget andet at sige end, at det var en fejl. Og vi lægger os fuldstændigt fladt ned,« siger Henrik Levysohn på Facebook.

New England Patriots vandt kampen med 13-3, og det blev den Super Bowl nogensinde med færrest scorede point.

Her kan du se hele Henrik Levysohns indlæg om Super Bowl på Facebook: