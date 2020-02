B.T. har frem mod Super Bowl-finalen allieret sig med den danske NFL-legende Morten Andersen, der fungerer som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten. Herunder giver han sit syn på de to hold samt et bud på vinderen af Vince Lombardi-trofæet.

Kansas City Chiefs

For det første tror jeg, alle mener, det er de to rigtige hold, der står i Super Bowl. Jeg ved godt, man havde en kærlighedsaffære med Baltimore Ravens og Lamar Jackson, og den hoppede jeg da også på. Baltimore har forandret måden, man bygger hold op på.

I stedet for at tage en kerne af spillere skubbede de alle deres chips på bordet og sagde, at det måtte bære eller briste med ham. Alt var designet til at få det meste ud af hans talent. Og det fik de også. Indtil de ikke fik det.

Det er en lille smule det samme med Kansas City Chiefs, der lægger mange æg i kurven hos Patrick Mahomes. Dog ikke lige så voldsomt.

Patrick Mahomes er manden, der bærer Kansas City Chiefs' Super Bowl-drømme på sine skuldre. Foto: TOM PENNINGTON Vis mere Patrick Mahomes er manden, der bærer Kansas City Chiefs' Super Bowl-drømme på sine skuldre. Foto: TOM PENNINGTON

Vi kommer til at se en kamp mellem det bedst kastende hold i Kansas City og det bedst løbende hold i San Francisco 49ers. Og det er Kansas Citys eksplosive angreb mod det bedste forsvar i ligaen.

Chiefs er lidt for gode til at skabe problemer for sig selv i første halvleg. De var bagud 24-0 mod Houston Texans, de var bagud med 10-0 og 17-7 mod Titans. De er et 'andet halvlegs-hold'.

Det er jo på grund af Mahomes og de justeringer, de laver. De lever ud fra tanken om, at hvis de andre scorer 30, så scorer de selv 50. Jeg har bare meget svært ved at forestille mig, at de kan score 50 point mod 49ers' forsvar.

San Francisco 49ers

49ers har været det mest konstante hold set over hele sæsonen, og på den måde kan man sige, at de har gjort sig mest fortjent til at stå i Super Bowl.

De har spillet bedst i 16 kampe plus slutspillet. Jeg er sådan set ikke så vild med holdet, men man skal respektere, at de spiller på højt plan.

Det bliver interessant at se 49ers' forreste fire i forsvaret mod Chiefs' offensive linje. Kampen om line of scrimmage. For mig er det en kamp, der først og fremmest bliver vundet her. Hvis 49ers vinder den matchup, så begynder Patrick Mahomes at fise rundt derude. Hvor længe kan han det?

I angrebet vil 49ers gå ind til kampen og sige: 'Nu vil vi løbe bolden, indtil vi ikke kan løbe den mere. Hvis I ikke formår at stoppe det, så bliver vi bare ved med at løbe den'.

Så det bliver en 'grind out', indtil Chiefs viser, de kan stoppe løbet og dermed tvinge 49ers til at kaste den.

Raheem Mostert har fået sit gennembrud som manden, der bærer bolden i 49ers' stærke løbeangreb. Foto: Harry How Vis mere Raheem Mostert har fået sit gennembrud som manden, der bærer bolden i 49ers' stærke løbeangreb. Foto: Harry How

Det gør det også nemmere, når man er i stand til ofte at hente otte-ni yards på et løb og dermed stå med relativt kort afstand på anden og tredje down til en ny første down, som de har været gode til.

Der har Chiefs været i mange flere 'tredje og lang'-situationer, hvor de har bedt Patrick Mahomes om at lave en ny første down. Så løber han ud af lommen, løber og får en ny første down. Får han lov til det, eller får han ikke lov til det? Det vil afgøre kampen.

Man kan også forestille sig, at hvis 49ers får gang i løbet, så kan de også bruge deres play action-spil hos quarterbacken Jimmy Garoppolo. Så er hele playbook'en åben.

Hvis Chiefs formår at lukke løbet ned hos 49ers, bliver det meget, meget sværere for dem.

The Vince Lombardi Trophy er på spil i Miami natten til mandag. Foto: Cliff Hawkins Vis mere The Vince Lombardi Trophy er på spil i Miami natten til mandag. Foto: Cliff Hawkins

Hvem vinder så?

Mit hoved siger 49ers. Mit hjerte siger Chiefs.

Jeg håber, 'Honey Badger' Tyrann Mathieu får en interception. Jeg håber, Chiefs ikke kommer bagud i starten af kampen, og at 49ers ikke får muligheden for at 'grinde' kampen hjem. 49ers må gerne lave nogle fejl.

På papiret har 49ers haft et bedre og mere konstant år end Chiefs, men jeg ville virkelig være i tvivl, hvis jeg skulle lægge en million kroner på det.

Jeg håber, Chiefs' head coach, Andy Reid, vinder. Han har aldrig vundet en Super Bowl, og han er mega sympatisk. Han var den eneste, der ringede til mig, da jeg havde gået rundt i en park i 20 måneder som arbejdsløs, og tilbød mig et arbejde tilbage i 2005.

Hans egen kicker David Akers var blevet skadet i Philadelphia, og de vidste ikke, om han kunne spille den efterfølgende søndag. Andy Reid ringede til mig og sagde: 'Hey, Morten, er du klar søndag, hvis jeg skal bruge dig?' Jeg svarede selvfølgelig ja, men Akers nåede så at blive klar.

Der er lidt karma med Kansas City også. Lamar Hunt, der grundlagde Kansas City Chiefs, fandt på navnet 'Super Bowl', og han lægger navn til AFC-trofæet. Det er 50 år siden, de senest har stået i en Super Bowl. De er kommet tilbage to gange i det her slutspil efter at have været bagud, hvor de har smadret de andre hold mod slutningen.

Jeg går med Chiefs.

Årets Super Bowl mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers sparkes i gang klokken 00.30 natten til den 3. februar