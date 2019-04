Tampa Bay Buccaneers fritstiller Phillip Andersen efter at have hentet flere nye spillere i draften.

Den danske kicker Phillip Andersens drøm om at komme til at optræde i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, er indtil videre slut.

Mandag oplyser Tampa Bay Buccaneers, at den 28-årige Phillip Andersen sammen med en håndfuld andre spillere er blevet fritstillet.

Det sker for at gøre plads i truppen til otte spillere, som Buccaneers valgte i weekendens draft.

Tampa Bay Buccaneers gav i februar Phillip Andersen en treårig rookiekontrakt, som klubben dog kunne opsige, når den havde lyst, efter at danskeren havde imponeret med sin sparketeknik på en træningslejr.

Før sit skifte til NFL-holdet i Florida spillede Phillip Andersen for det tyske hold Berlin Rebels. I Danmark har Phillip Andersen spillet for Amager Demons, Herlev Rebels og Søllerød Gold Diggers.

/ritzau/