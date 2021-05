Tom Brady vandt sit syvende Super Bowl-trofæ og gjorde danske Julius Langkilde til en glad mand.

7. februar kunne NFL-superstjernen løfte trofæet med sin klub, Tampa Bay Buccaneers, og tre dage senere blev det fejret med en sejrsparade i byen.

Mens han var fuld af både alkohol og glæde og kastede rundt med trofæet, var det iført danske Christopher Cloos-solbriller – og det var i den grad god reklame for firmaet.

»Det blev vores bedste dag nogensinde. Vi solgte briller for lige knap en halv million kroner på én dag,« fortæller direktør i firmaet Julius Langkilde til Børsen.

Allerede fra samarbejdets begyndelse vakte det en del opsigt, da det lille og forholdsvis ukendte danske solbrillefirma i efteråret 2020 landede den første aftale med 43-årige quarterback Tom Brady, der allerede på det tidspunkt – med seks Super Bowl-sejre – blev betragtet som den største spiller i NFL’s historie.

Og dagen, hvor brillerne kunne ses på samtlige pressebilleder, kunne mærkes i firmaets salg, der voksede med over 800 procent i første kvartal i forhold til samme periode i 2020.

Firmaet er også gået fra at omsætte fra et 'fornuftigt' tocifret millionbeløb i 2020 til 'lige i underkanten' af et tocifret millionbeløb per kvartal.

Og det lyder også til, at Tom Brady er glad for samarbejdet, da Christopher Cloos' briller er i den bæredygtige ende.

»Jeg er stolt af samarbejdet med Christopher Cloos, og hvad vi i fællesskab har skabt; briller, der tager hensyn til vores sundhed, velvære og miljøet – uden at gå på kompromis med designet,« lyder det fra Tom Brady selv i en skriftlig udtalelse.

Med Tom Brady som galionsfigur har firmaet også det meste af sin omsætning i USA. Her har firmaet cirka 75 procent af sin omsætning, og de regner med, det stiger, når butikkerne efter coronanedlukningen igen åbner over hele landet.