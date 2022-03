Forestil dig, at du skal flytte fra København til Istanbul, så til Madrid og til sidst til Wien.

Alt sammen inden for tre år. Det må i bedste fald være bare en smule uoverskueligt.

Men det er nu engang den virkelighed, Hjalte Froholdt har mødt, siden han blev draftet til NFL for snart tre år siden.

I hvert fald når det kommer til de kæmpestore afstande.

Siden collegetiden i staten Arkansas i USA har den danske NFL-spiller været forbi New England Patriots og Houston Texans, inden han i efteråret kom på kontrakt hos Cleveland Browns.

Et nomadeliv uden sidestykke, der dog i øjeblikket ser ud til at blive sat på pause i den forstand, at Hjalte Froholdt har fundet et sportsligt hjem.

»Det er rart at være her og lære folk at kende og bare være en del af holdet. Jeg håber, Browns er det rigtige sted for mig,« fortæller Hjalte Froholdt til B.T.

Sådan er livet, når man som Hjalte Froholdt konstant befinder sig lige i udkanten af truppen, hvor man kan blive skåret væk fra det ene øjeblik til det næste.

Hjalte Froholdt skrev for nylig under på en kontraktforlængelse med Cleveland Browns, der som udgangspunkt holder ham i klubben i hele næste sæson. Men klubben kan til hver en tid afbryde samarbejdet med danskeren. Foto: Eric Canha

»Det er altid svært at kæmpe sig til en plads på holdet. Selvfølgelig ligger det i baghovedet (at man kan blive fritstillet, red.), men det er en del af NFL.«

»Lige nu er jeg kastet for ulvene med min kontrakt, men man ved, at de første fire år i NFL er hårde at komme igennem,« fortæller han.

Hjalte Froholdt er helt klar over, at han kan blive cuttet igen, som det allerede er sket flere gange i hans korte NFL-karriere. Men det er slet ikke det, der fylder i hans tanker.

»Jeg skal fokusere på at blive bedre og udvikle mig. Målet er at blive starter,« understreger den 25-årige Svendborg-dreng.

»Det er en once in a lifetime-mulighed. Jeg har kun én mulighed for succes, og det skal være nu, så jeg holder mig til plan A og tænker ikke på plan B, for det ville være spild af tid.«

Hjalte Froholdt har sammen med sin forlovede Ashley Diaz købt hus i Phoenix, Arizona, for at skabe en base tæt på hendes familie, der bor på vestkysten.

»Efter tre hold på tre år skulle jeg bare have en base, og det ville være dumt at købe et hus der, hvor jeg kom hen,« forklarer Hjalte Froholdt med hentydning til den risiko, der er for, at han igen skal lande et nyt sted, hvis Cleveland Browns vælger at sende ham væk.

»Så lever jeg en form for sømandsliv med seks måneder hjemme i Phoenix og seks måneder ude, når jeg er i Cleveland i løbet af sæsonen.«