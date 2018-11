Efter ti sejre på stribe måtte New Orleans se sig slået af et uhyggelig stærkt Dallas Cowboys-forsvar.

NFL's længste igangværende stime af sejre. Holdet med flest point per kamp i NFL. Og ligaens nok varmeste quarterback til at lede tropperne.

Sådan så det ud for New Orleans Saints inden mødet med Dallas Cowboys.

New Orleans Saints har været flyvende i denne sæson, hvor holdet har vundet ti kampe på stribe efter nederlag i første spillerunde, men natten til fredag dansk tid kom nederlag nummer to.

Dallas Cowboys fik tæmmet det uhyggelige New Orleans-angreb og snuppede en sejr på 13-10.

Det lykkedes holdet fra Texas at stække New Orleans Saints' ellers skræmmende quarterback Drew Brees, som blev holdt til 127 kastede yards, et enkelt touchdown og en interception.

At holde Super Bowl-vinderne fra 2009-sæsonen på blot 10 point er i sig selv en stor præstation. I de seneste fire kampe inden havde New Orleans i snit leveret 43,8 point.

Gæsterne nåede samlet set kun op på 176 yards i kampen, hvilket er det dårligste i sæsonen for dem.

Dallas-quarterback Dak Prescott havde omvendt en god kamp. Han kastede et enkelt touchdown og ramte en receiver på 24 ud af sine 28 kast i kampen.

Med sejren topper Dallas den tætte NFC East-division efter syv sejre og fem nederlag, mens New Orleans med ti sejre og to nederlag er næstbedste hold i hele NFL.

/ritzau/