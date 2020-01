17. januar 1999. Hubert H. Humphrey Metrodome i Minneapolis, Minnesota.

Gary Anderson er kicker for hjemmebanefavoritterne Minnesota Vikings, og han har været stensikker i næsten to år. Men den søndag i Minnesota brænder han med to minutter og 11 sekunder tilbage – for første gang i sæsonen.

I stedet udligner Atlanta Falcons til 27-27, og kampen går i overtid.

Morten Andersen får chancen. Og tager den.

Her sparker Morten Andersen Atlanta Falcons i Super Bowl. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Her sparker Morten Andersen Atlanta Falcons i Super Bowl. Foto: MIKE SEGAR

»Det tror jeg, det gik op for Danmark, at vi havde en spiller, der gjorde sig gældende. Det var det største spark for mig personligt. Det bevirkede, at holdet fik succes og kom det sidste stykke på, så man kunne sige, man var Super Bowl-deltager,« siger Morten Andersen.

Hør om Morten Andersens bedste spark i karrieren øverst i artiklen.

Den danske NFL-legende, der i dag fungerer som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten, tabte to uger senere Super Bowl-kampen med sine Atlanta Falcons til Denver Broncos, og det var hans eneste optræden i den gigantiske kamp.

Årets Super Bowl mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers sparkes i gang klokken 00.30 den 3. februar, og vi dækker verdens største endagssportsbegivenhed før, under og efter kampen LIVE her på Bt.dk.