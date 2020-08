Spillerne i NFL havde indtil torsdag klokken 22 dansk tid til at melde ud, om de vil spille i 2020-sæsonen.

66 spillere i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, har valgt ikke at spille i den kommende sæson på grund af coronapandemien.

Det står klart, efter at spillernes deadline for at melde fra blev passeret torsdag aften klokken 22 dansk tid.

Det svarer til 2,6 procent af de spillere, der lige nu er ansat af de 32 NFL-hold.

NFL og ligaens spillerforening har for nylig forhandlet en revideret overenskomst på plads. Den skitserer, hvordan den årlige træningslejr op til sæsonen, som er i gang nu, samt selve sæsonen skal afvikles under coronapandemien. Både på og udenfor kridtstregerne.

I den fik spillerne en mulighed for selv at bestemme, om de vil spille i 2020-sæsonen eller sidde over. Hvis man frivilligt valgte ikke at spille, kunne man få et beløb, der svarer til 950.000 danske kroner. Pengene vil blive taget ud af fremtidig løn.

Hvis man som spiller lider af en sygdom eller tidligere har haft en sygdom, der betyder, at man kan blive særligt hårdt ramt af coronavirus, kunne man få et beløb, som svarer til 2,2 millioner kroner. Det vil dog ikke blive trukket fra ens fremtidige løn.

Blandt de mere profilerede navne, der har valgt ikke at spille, er blandt andre Super Bowl-mestrene Laurent Duvernay-Tardif og Damien Williams fra Kansas City Chiefs.

Førstnævnte er uddannet læge og vil bruge efteråret på at udnytte sine evner til at hjælpe med at bekæmpe coronapandemien.

New England Patriots er med otte afmeldinger det hold, der har flest spillere, som har valgt at sidde over i den kommende sæson. Danske Hjalte Froholdt er ikke en af dem.

Froholdts landsmand Steven Nielsen, der er en del af Jacksonville Jaguars' nuværende trup, havde kun mulighed for at melde fra og få et beløb udbetalt, hvis han på grund af tidligere eller nuværende sygdom var særligt udsat.

Det skyldes, at han kom ind i ligaen uden at blive valgt i den årlige draft i april. Nielsen har ikke valgt at sidde over i 2020-sæsonen.

Normalt spiller holdene fire træningskampe op til sæsonen, men de er aflyst i år. I stedet skal NFL's spillere og trænere direkte i aktion i betydende kampe, når sæsonen efter planen starter i begyndelsen af september.

